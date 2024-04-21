Швентек о поражении от Рыбакиной: «В третьем сете немного сомневалась в своей подаче. Постараюсь, чтобы таких ситуаций не было»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Ига Швентк высказалась о проблемах с подачей в полуфинале в Штутгарте.

Она проиграла Елене Рыбакиной – 3:6, 6:4, 3:6.

– Вероятно, вы были не очень довольны процентом первой подачи, особенно в первом сете (61%, выиграно 47% очков – Sports). У вас были проблемы с движением при подаче или Рыбакина сильно давила на вас при приеме?

– Если честно, мне кажется, ни то и ни другое. Просто был день, когда я хуже подавала. Я постараюсь быть стабильнее.

Я не чувствовала сильного давления. Возможно, немного в третьем сете, но все же я считаю, что в начале матча причина была во мне, а не вовне. Да, в третьем сете я немного сомневалась в своей подаче и постараюсь, чтобы таких ситуаций не было.

Но, конечно, было непросто видеть, как она с легкостью выигрывает геймы на своей подаче, а мне приходится бороться в каждом гейме.

Мне кажется, в конечном счете это тоже сыграло роль, но я старалась исправиться. Возможно, мне просто нужно больше тренироваться.

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9 комментариев
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Когда с одним и тем же человеком ты регулярно не можешь показать хорошую игру - это называется неудобная соперница.
Никак Швентек себе в этом не признается, все делает вид,что сама проиграла, но люди то не слепые)
+11
-3
+8
Ответ Jefri AG
Очень хочу чтобы они с Рыбакиной теперь на каждом последующем турнире попадали в одну половину сетки и играли между собой. Если не можешь её побеждать, то и титулы не заслуживаешь брать.
...ну насколько я помню Лена чаще других пересекается с Игой, и - что приятно - регулярно ее обыгрывает)))
+5
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+5
Ответ Jefri AG
Очень хочу чтобы они с Рыбакиной теперь на каждом последующем турнире попадали в одну половину сетки и играли между собой. Если не можешь её побеждать, то и титулы не заслуживаешь брать.
так будет весь грунтовый сезон, пока Ига первая, а Лена 4-я.. им светит полуфинал.. Арине больше 2000 очков защищать на грунте, свой прошлогодний финал здесь она не защитила, а дальше титул в Мадриде и полуфинал РГ.. после Уима проблемы могут начаться у Коко.. там пятисотник в Вашиге, мастерс в Цинци и шлем ЮС.. это, собственно, половина ее текущего рейтинга..
+4
0
+4
Ответ Jefri AG
Очень хочу чтобы они с Рыбакиной теперь на каждом последующем турнире попадали в одну половину сетки и играли между собой. Если не можешь её побеждать, то и титулы не заслуживаешь брать.
Так и было в большинстве турниров в прошлом сезоне, но Лена была очень нестабильна, начиная с РГ.
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Ответ Журэма
Когда с одним и тем же человеком ты регулярно не можешь показать хорошую игру - это называется неудобная соперница. Никак Швентек себе в этом не признается, все делает вид,что сама проиграла, но люди то не слепые)
Ну не царское это дело, признаваться в слабости, она же первая ракетка мира...
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Ответ Журэма
Когда с одним и тем же человеком ты регулярно не можешь показать хорошую игру - это называется неудобная соперница. Никак Швентек себе в этом не признается, все делает вид,что сама проиграла, но люди то не слепые)
Признавалась и не раз. Как раз о Лене довольно уважительно отвечает и часто отмечают ее как сильную теннисистку. Вот из недавнего про Радукану у нее спросили и там она довольно сухо ответила
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