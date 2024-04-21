Швентек о поражении от Рыбакиной: «В третьем сете немного сомневалась в своей подаче. Постараюсь, чтобы таких ситуаций не было»
Ига Швентк высказалась о проблемах с подачей в полуфинале в Штутгарте.
Она проиграла Елене Рыбакиной – 3:6, 6:4, 3:6.
– Вероятно, вы были не очень довольны процентом первой подачи, особенно в первом сете (61%, выиграно 47% очков – Sports). У вас были проблемы с движением при подаче или Рыбакина сильно давила на вас при приеме?
– Если честно, мне кажется, ни то и ни другое. Просто был день, когда я хуже подавала. Я постараюсь быть стабильнее.
Я не чувствовала сильного давления. Возможно, немного в третьем сете, но все же я считаю, что в начале матча причина была во мне, а не вовне. Да, в третьем сете я немного сомневалась в своей подаче и постараюсь, чтобы таких ситуаций не было.
Но, конечно, было непросто видеть, как она с легкостью выигрывает геймы на своей подаче, а мне приходится бороться в каждом гейме.
Мне кажется, в конечном счете это тоже сыграло роль, но я старалась исправиться. Возможно, мне просто нужно больше тренироваться.
Никак Швентек себе в этом не признается, все делает вид,что сама проиграла, но люди то не слепые)