Рыбакина о матче со Швентек: «Конечно, я хочу победить, но нужно оставаться реалисткой. Ига очень хорошо играет на грунте»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Елена Рыбакина Ига Швентек Sports.ru – Казахстан Теннис

Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча 1/2 в Штутгарте против Иги Швентек.

В личке казахстанка ведет 3:2 (1:0 на грунте).

– Конечно, с Игой всегда тяжело играть. Мне кажется, мы всегда доводим друг друга до предела возможностей.

Помню, как в этом году мы играли выставочный матч, тогда только заканчивалась предсезонка, было очень сложно. Ига начала очень интенсивно, и я должна была не отставать (улыбается).

С ней приятно играть. Конечно, я хочу победить, но нужно оставаться реалисткой. Ига очень хорошо играет на грунте. Возможно, сейчас она более явный фаворит, но опять же, если я буду хорошо играть, подавать и двигаться, то у меня будут шансы. Поэтому я просто рада с ней побороться.

8 комментариев
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Ответ Andrey Shvalbe
> В личке казахстанка ведет 3:2 (1:0 в личных встречах) Это как?
Пятница же.
+5
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+5
> В личке казахстанка ведет 3:2 (1:0 в личных встречах)

Это как?
+2
0
+2
Ответ Andrey Shvalbe
> В личке казахстанка ведет 3:2 (1:0 в личных встречах) Это как?
На грунте наверное имелось ввиду.
+2
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+2
Рыбка реалистка!
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Ждем в финале!
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Обе не в лучшей форме. Очень возможны качели в матче.
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Лена в последнее время показывает очень "разнообразный" (именно в кавычках) теннис. Неровная, рваная игра — совершенно непредсказуемая (и, к сожалению, не в лучшем контексте "непредсказуемая"). Пару лет назад ее теннис был намного красивее и стабильнее. имхо. А вот Ига очень стабильна. Хотя... всякое может произойти. До сих пор вспоминаю ее матч с Катей Александровой — это была феерия! ))
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