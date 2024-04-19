Рыбакина о матче со Швентек: «Конечно, я хочу победить, но нужно оставаться реалисткой. Ига очень хорошо играет на грунте»

Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча 1/2 в Штутгарте против Иги Швентек.

В личке казахстанка ведет 3:2 (1:0 на грунте).

– Конечно, с Игой всегда тяжело играть. Мне кажется, мы всегда доводим друг друга до предела возможностей.

Помню, как в этом году мы играли выставочный матч, тогда только заканчивалась предсезонка, было очень сложно. Ига начала очень интенсивно, и я должна была не отставать (улыбается).

С ней приятно играть. Конечно, я хочу победить, но нужно оставаться реалисткой. Ига очень хорошо играет на грунте. Возможно, сейчас она более явный фаворит, но опять же, если я буду хорошо играть, подавать и двигаться, то у меня будут шансы. Поэтому я просто рада с ней побороться.