Мугуруса о завершении карьеры: «Я хочу семью, выйти замуж, завести собаку»

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса рассказала о завершении карьеры.

«Хочу сказать вам, что пришло время прощаться. Это была долгая, прекрасная карьера, полная моментов и историй – могу насчитать целую тысячу. Но я чувствую, что пришло время завершить карьеру.

Я принимала решение постепенно. Это были ключевые месяцы: я перестала участвовать в турнирах, вернулась домой и отдохнула. Захотелось понять, что почувствую. А я обрадовалась этому отдыху, и с каждым днем ощущала себя все лучше. Я не скучала по дисциплине и трудностям теннисной жизни. В итоге поняла, что хочу не столько играть в теннис, сколько с нетерпением ждать следующей главы жизни.

У меня замечательная история в мире тенниса. Все мечтают выиграть «Большой шлем», достичь вершины рейтинга… Я исполнила многое, о чем мечтала в детстве. Иногда войти в историю... Это что-то... Не знаю, может это про то, чтобы выиграть 25 турниров Большого шлема – но я знала, что этого не случится (смеется). Я сотворила свою историю, и это, по-моему, потрясающе.

У меня тысяча вещей впереди. Хотя я не люблю эту фразу, но профессиональный теннис лишает многого. Хочется «наверстать упущенное время» и заняться обычными вещами – например, побыть с семьей или с друзьями. Я хочу семью, выйти замуж, завести собаку...

Но я хочу и оставаться внутри теннисного мира. Я комментирую, работаю со спонсорами. Я не тот человек, который просто сидит и ничего не делает. Мне все это нравится, так что некоторые вещи будут появляться».

Великая Мугуруса уходит из тенниса. Вот 7 главных моментов ее карьеры