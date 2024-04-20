Экс-первая ракетка мира Мугуруса завершила карьеру

Гарбинье Мугуруса объявила о завершении карьеры.

«Я чувствую, что пришло время завершить карьеру и открыть новую главу моей жизни, новую эру.

«Уйти на пенсию» звучит сильно: мне всего 30 лет, я чувствую себя слишком молодой, чтобы так говорить (смеется), но хотелось быть краткой. Я переживала, а теперь чувствую себя хорошо»

Последний матч 30-летняя испанка провела в январе 2023-го.

Наивысший рейтинг Мугурусы – №1.

За карьеру она выиграла 10 титулов WTA. Она двукратная чемпионка турниров «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос»-2016 обыграла Серену Уильямс, а в финале «Уимблдона»-2017 – Винус Уильямс.

В 2021-м Мугуруса выиграла итоговый турнир WTA.