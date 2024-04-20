Экс-первая ракетка мира Мугуруса завершила карьеру

Теги WTA Гарбинье Мугуруса Теннис

Гарбинье Мугуруса объявила о завершении карьеры.

«Я чувствую, что пришло время завершить карьеру и открыть новую главу моей жизни, новую эру.

«Уйти на пенсию» звучит сильно: мне всего 30 лет, я чувствую себя слишком молодой, чтобы так говорить (смеется), но хотелось быть краткой. Я переживала, а теперь чувствую себя хорошо»

Последний матч 30-летняя испанка провела в январе 2023-го.

Наивысший рейтинг Мугурусы – №1.

За карьеру она выиграла 10 титулов WTA. Она двукратная чемпионка турниров «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос»-2016 обыграла Серену Уильямс, а в финале «Уимблдона»-2017 – Винус Уильямс.

В 2021-м Мугуруса выиграла итоговый турнир WTA.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
в целом хорошая карьера, но надо было выигрывать в Австралии в 2020
+22
0
+22
Недосказанность осталась, могла выиграть больше
+19
0
+19
Гарби прекрасна. Одна из моих любимых стервочек в туре. Никогда не скрывала, что ненавидит абсолютно всех соперниц)
+8
-2
+6
Обалдеть! Очень грустно, когда такие игроки заканчивают...30 лет, могла бы ещё поиграть, но удачи в новой жизни! Навсегда запомним тот финал РГ против Серены.
+5
0
+5
Осталось чувство "а что, если..." Недосказанность осталась. Финал АО-2020 надо было забирать
+3
0
+3
Вернется через пару лет, как Возня, Кербер и прочие. Возраст для тенниса детский.
+3
0
+3
Гарби - одна из моих любимых теннисисток. Очень жаль, что закончила карьеру, но видимо здоровье не позволяет вернуться на высокий уровень!
+3
-1
+2
Думаю передумает
+2
-1
+1
Хороша была Кукуруза, на пике капитально разбирала топовых соперниц. Удачи в пост-теннисной жизни.
+2
-2
0
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Осталось чувство "а что, если..." Недосказанность осталась. Финал АО-2020 надо было забирать
если бы по ту сторону сетки в финале того Australian Open была бы не уроженка Москвы. то тогда бы Гарбинье Мугуруса затащила тот AO.
+2
-2
0
Ответ gold-for-zagitova
Гарби - одна из моих любимых теннисисток. Очень жаль, что закончила карьеру, но видимо здоровье не позволяет вернуться на высокий уровень!
Да вроде не в здоровье дело. Думаю, ощутила вкус свободной жизни, нет желания тренироваться, возвращаться, бороться за что-то. Все главные вершины покорены, счёт в банке солидный - нет мотивации
0
0
0
Ответ Доминик
Вернется через пару лет, как Возня, Кербер и прочие. Возраст для тенниса детский.
Хороший возраст чтобы уйти на пике, если вернётся, то уже будет восприниматься как старуха, которая уже не та что раньше.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий