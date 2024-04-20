Циципас о том, что Надаль назвал его прогноз «глупым»: «Нормально ошибаться, я здесь не для того, чтобы делать ставки»

Теги Рафаэль Надаль ATP Barcelona Open BancSabadell Алекс де Минаур Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал ответ Рафаэля Надаля на его высказывание.

До старта турнира в Барселоне грек назвал Надаля, проигравшего во втором круге Алексу де Минауру, фаворитом. Испанец ответил, что считать его сейчас фаворитом «глупо».

«Нормально ошибаться, я здесь не для того, чтобы делать ставки или прогнозы. В прошлом у Рафы были травмы, но он всегда возвращается.

Тем более что эта была Барселона, его любимый домашний турнир. Я видел не все матчи, но сказал бы, что де Минаур и еще три-четыре игрока могли бы здесь бороться за титул».

Де Минаур уступил в 1/8 Артуру Фису.

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