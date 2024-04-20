Циципас о том, что Надаль назвал его прогноз «глупым»: «Нормально ошибаться, я здесь не для того, чтобы делать ставки»

Стефанос Циципас прокомментировал ответ Рафаэля Надаля на его высказывание.

До старта турнира в Барселоне грек назвал Надаля, проигравшего во втором круге Алексу де Минауру, фаворитом. Испанец ответил, что считать его сейчас фаворитом «глупо».

«Нормально ошибаться, я здесь не для того, чтобы делать ставки или прогнозы. В прошлом у Рафы были травмы, но он всегда возвращается.

Тем более что эта была Барселона, его любимый домашний турнир. Я видел не все матчи, но сказал бы, что де Минаур и еще три-четыре игрока могли бы здесь бороться за титул».

Де Минаур уступил в 1/8 Артуру Фису.