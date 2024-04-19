Кузнецова о том, хочет ли завести семью: «Не могу сказать, что это цель. Я живу в свое удовольствие, а там как сложится»

Светлана Кузнецова в интервью Спортсу рассказала, хочет ли завести семью.

– Пять-шесть лет назад вы говорили, что все титулы поменяли бы на семью. Этот тезис еще актуален?

– Я не знаю, что я имела в виду, если честно. Не помню, в каком контексте это говорила.

Наверное… Не знаю. Честно, очень интересный вопрос.

Титулы пусть остаются, они уже никуда не денутся. А дальше будем уже смотреть.

– Насколько семья вообще важная цель или мечта?

– Не могу сказать, что это цель. Я живу в свое удовольствие, а там как сложится.

Вы же видите, что у меня нет цели «вернуться в тур – и все, газ в пол». Или «мне нужна семья». У меня такого нет.

В этом нашла свой баланс, который меня устраивает. Просто живу как получается. Для меня главное – делать то, что нравится. Общаться с теми людьми, кто нравится.

– Про перфекционизм в контексте предыдущего вопроса. Вы рассказывали, что вам отец про мужчин говорил: «Свет, у тебя слишком высокая планка». Каким бы вы хотели видеть своего партнера?

– Есть такой закон вселенной: как только говоришь «никогда», это и происходит. Когда я говорила: «Такого со мной точно не случится», – и всегда жизнь показывала. Загадывать, кто может быть – просто бесполезно.

Главное, чтобы был хорошим человеком.

– Несколько лет назад вы сказали, что видите себя живущей только в России. Это по-прежнему так?

– Как видите.

– Почему только в России?

– Потому что это мой дом. Возможно, потому что я много лет жила за границей.

Мне тут хорошо, комфортно. Мой язык. Близкие мне по менталитету люди. Моя страна. Мои родные, близкие. Мои собаки. Мой дом. Моя квартира. Все тут, – сказала Кузнецова в интервью Sports.

«Какая разница, что мне говорят? Я делаю что хочу». Как живет без тенниса Светлана Кузнецова