Светлана Кузнецова: «Если я соберусь официально завершить карьеру, то, конечно же, объявлю. Но сейчас у меня нет новостей»

Теги Светлана Кузнецова WTA Теннис

Светлана Кузнецова в интервью Спортсу рассказала, что мешает ей вернуться в тур.

– Вы сделали перерыв в карьере из-за травмы. Что сейчас болит?

– Болит? У профессионального спортсмена не может ничего не болеть. Всегда что-то болит.

Если я соберусь официально завершить карьеру, то, конечно же, объявлю. Но сейчас у меня нет новостей.

Я сделала операции, которые не хочу афишировать. Они связаны с опорно-двигательным аппаратом. И сейчас постепенно наращиваю нагрузки. Когда начинает что-то болеть, я прекращаю.

Возвращаться, как Рафа, я не могу. Он может – про него все понятно, он гениальный. А я не буду играть через боль.

Если боль не пройдет, то уже буду думать. А пока не могу вернуться.

– Есть хотя бы примерные представления, когда все может перестать болеть?

– Конечно же, нет. Вы же не знаете, когда у вас голова перестанет болеть – образно.

Пока что тишина. Ловим тишину.

– Как часто вы мониторите ситуацию – обследуетесь, консультируетесь с врачами?

– Первое время очень часто мониторила, форсировала. А потом решила дать организму просто жить, существовать.

Я постоянно занимаюсь с реабилитологом и просто слушаю свое тело. Я его за эти годы уже очень хорошо изучила.

Играю, чтобы поддерживать форму – раз-два в неделю. Есть другие физические активности. Но ни в коем случае не на износ. Потому что не вижу в этом смысла.

– У вас есть вера, что вы еще когда-нибудь выйдете на корт в профессиональном матче?

– Есть. Конечно, есть.

Но, знаете, такие ощущения пограничные. В прошлом году я была на «Ролан Гаррос» и смотрела, по-моему, полуфинал Соболенко. И у меня по щекам слезинки бежали. Было переживание – смогу ли я еще раз оказаться на этом центральном стадионе.

Внутренние переживания, конечно, есть, но как профессиональный спортсмен я знаю, как управлять эмоциями, они внутри где-то глубоко сидят. Но, конечно, очень бы хотелось вернуться.

– В другом интервью вы говорили, что нет смысла возвращаться просто – если возвращаться, то надо в топ-10 или хотя бы в топ-20. Это вообще реально в вашей нынешней ситуации?

– Тут два момента.

Реально ли по физическому состоянию? По телу, по травмам – я не знаю. Это то, что я не могу гарантировать.

А то, что если я вернусь, то возьмусь за работу и буду полноценно готовиться и все сделаю, – вполне, – сказала Кузнецова в интервью Sports.

«Какая разница, что мне говорят? Я делаю что хочу». Как живет без тенниса Светлана Кузнецова

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