Кузнецова о том, что в 2009-м получила Porsche за победу в Штутгарте: «В том году вышел простенький Boxster. Машина отличная, но хотелось бы покруче»

Теги Светлана Кузнецова WTA Porsche Tennis Grand Prix Теннис

Светлана Кузнецова вспомнила победу на турнире в Штутгарте в 2009 году.

«Сейчас идет женский турнир в Штутгарте, нахлынула ностальгия. Помню, какой замечательный грунтовый сезон у меня был в 2009 году, и он как раз начался в Штутгарте. На пути к финалу я обыграла Серену Уильямс, Елену Дементьеву и в финале выиграла у Динары Сафиной. Бонусом победителю шел автомобиль. На турнире принято так, что триумфатору дарят новинку Porsche – и в том году вышел простенький Boxster!

Нет, конечно, машина отличная, имею в виду, что в 2009-м Porsche выпустил самый простой вариант из всей серии Boxster. Хотелось бы покруче, конечно 😄, но тоже было очень приятно получить классную машинку, да еще и вместе с победой на турнире и еще большей уверенностью в себе, которая помогла мне в дальнейшей победе на «Ролан Гаррос», – написала Кузнецова.

4 комментария
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Нифига се, машину подарили и ещё носом воротит… Постеснялась бы говорить такое…
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ну вот и как после такого не писать, что они зажрались🤣🤣🤣
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