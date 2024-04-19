Кузнецова о возвращении в тур: «Не могу сейчас говорить, что вернусь и точно буду в двадцатке-десятке. Я последняя, кто говорит о таких ожиданиях»
Светлана Кузнецова в интервью Спортсу высказалась о возможном возвращении в тур.
– Вы считаете, что готовы соответствовать тому уровню игры, который сейчас есть в туре?
– Уровню какому? Топ-20 – вполне. Дальше – уже как пойдет.
Смотрите, тут очень много факторов. Понятно, что, когда ты только возвращаешься, должно произойти что-то сверхъествественно крутое, чтобы сразу войти даже в топ-100 или топ-50.
Возвращение на хорошие позиции в рейтинге требует года полтора-два. Пока ты наберешь форму, пока наиграешься. Волшебства не бывает, и девочки там не просто сидят. Они очень здорово прогрессируют, тренируются и играют.
Играть хорошо – да, могу. Дальше – как карта ляжет. Это знаете, как «расскажи богу о своих планах».
Не могу сейчас говорить, что вернусь и точно буду в двадцатке-десятке. Я последняя, кто говорит о таких ожиданиях. Но если тело будет здорово и я буду плотно заниматься этим и только этим – все шансы есть.
А вы готовы к тому, что придется начинать заново – с турниров ITF?
– Сыграть пару турниров ITF – возможно. А заново подниматься – нет.
– Вы надеетесь на wild card?
– У меня до июля еще есть защищенный рейтинг – но, видимо, до июля будет сложно все это воплотить.
Не знаю. Пока так глобально не думала. Я не могу проецировать, не люблю говорить «если». Настанет момент – посмотрим.
– Насколько плотно вы сейчас следите за туром?
– Как получается по времени, потому что график очень плотный. Если я прихожу домой и есть какой-то интересный матч, я его смотрю. Например, последний месяц было слишком много дел и такой возможности не было. Но, конечно, все важные турниры я не пропускаю, о чем регулярно рассказываю в своем телеграм-канале.
А еще я провожу закрытые мероприятия во время финалов «Большого шлема», там мы смотрим матчи и подробно их обсуждаем. Но не могу сказать, что неотрывно слежу за туром, – сказала Кузнецова в интервью Sports.
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