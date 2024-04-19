Рууд о победе на «Ролан Гаррос»: «Мне бы очень хотелось, чтобы этот великолепный момент наступил, но я не могу ехать туда с мыслью о том, что возьму титул»

Теги Ролан Гаррос ATP Barcelona Open BancSabadell Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд ответил, считает ли себя фаворитом турнира в Барселоне.

«Все четвертьфиналисты прямо сейчас имеют шанс на победу. Есть несколько теннисистов, которые в этом году очень круто выступают. Циципас на прошлой неделе взял титул в Монте-Карло.

Хочется думать, что у меня тоже есть шансы, но я буду идти от матча к матчу. Я проиграл Арнальди наш последний матч, поэтому чтобы победить сейчас, мне нужно сыграть умнее».

Также норвежец высказался о возможной победе на «Ролан Гаррос».

«Мне бы очень хотелось, чтобы этот великолепный момент наступил, но я не могу ехать на «Ролан Гаррос» с мыслью о том, что возьму титул. В теннисе так ничего не работает. Можно об этом мечтать, можно быть уверенным в себе и стараться победить, но я не собираюсь ехать туда с мыслью о том, что это произойдет.

За последние два года я сыграл два финала, и это был фантастический опыт, который только увеличил мое желание победить. Но я поеду в Париж, не ожидая от себя титула».

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