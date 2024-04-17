Каспер Рууд: «Я бы оценил свой сезон на восемь из десяти»

Теги ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд прокомментировал свои результаты в этом сезоне.

Последний титул норвежец выигрывал в начале апреля 2023-го в Эшториле.

В этом сезоне Рууд выше в три финала – в Лос-Кабос, Акапулько и Монте-Карло.

«Я бы оценил свой сезон на восемь из десяти. Не идеально, но довольно высоко. Десять из десяти было бы, если бы я выигрывал каждый матч. Девять – если бы у меня был титул или два.

Но я все еще работаю над этим. За 52 недели у меня не было пока ни одного титула. Надеюсь, в следующие недели или месяцы у меня появится возможность его завоевать».

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4 комментария
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Ответ Jefri AG
Комментарий удален модератором
Балл за Джоковича накинь уж, не жадничай
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Комментарий удален модератором
Ответ Рассол Уэстбрик
В целом как человек приятный и не отталкивающий, но какой же он лузер, чуть ли не на уровне нашего Данечки. Хотя Рууд финалы ТБШ с 2-0 не сливал все-таки...
Он даже до 2-0 не добирался))) Медведев хотя бы добирается до этих 2-0 в финале. Более того, на АО-24 Даниил три пятисетовика до финала выиграл, так что про лузерство тут говорить нельзя, сделал всё, что мог. Просто соперник моложе и сильнее, что тут поделать. Если уж Новак на АО-24 от Синнера улетел 1-3, что мог сделать Даниил?
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