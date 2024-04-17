Каспер Рууд: «Я бы оценил свой сезон на восемь из десяти»

Каспер Рууд прокомментировал свои результаты в этом сезоне.

Последний титул норвежец выигрывал в начале апреля 2023-го в Эшториле.

В этом сезоне Рууд выше в три финала – в Лос-Кабос, Акапулько и Монте-Карло.

«Я бы оценил свой сезон на восемь из десяти. Не идеально, но довольно высоко. Десять из десяти было бы, если бы я выигрывал каждый матч. Девять – если бы у меня был титул или два.

Но я все еще работаю над этим. За 52 недели у меня не было пока ни одного титула. Надеюсь, в следующие недели или месяцы у меня появится возможность его завоевать».