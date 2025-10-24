Циципас досрочно завершил сезон

Стефанос Циципас объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы спины.

Сегодня он снялся с «Мастерса» в Париже, который пройдет на следующей неделе.

«К сожалению, в этом году я вынужден сняться с «Мастерса» в Париже. Мне всегда нравилось там соревноваться, и я искренне ценю ту замечательную поддержку парижских и французских болельщиков, которую мне оказывали все эти годы.

Сейчас мой приоритет – это восстановление. Хочу вернуться сильнее в 2026 году. Спасибо за понимание и постоянную поддержку», – написал грек.

Также Циципас не сыграет на турнире ATP 250 в Афинах, который стартует 3 ноября.