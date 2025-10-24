В Базеле три из четырех четвертьфиналов завершились отказами

На турнире ATP 500 в Базеле определились все полуфиналисты.

Три из четырех пятничных матчей завершились отказами.

Феликс Оже-Альяссим при счете 3:6 снялся с матча против Хауме Муньяра из-за травмы левого колена.

Денис Шаповалов не доиграл встречу с Жоао Фонсекой из-за проблем с правым коленом. Канадец снялся при счете 6:3, 3:6, 1:4.

Каспер Рууд при счете 6:7(1) отказался от продолжения борьбы в матче с Алехандро Давидовичем-Фокиной . Норвежец, вероятно, испытывал дискомфорт в области ахилла.