Синнер о работе над подачей: «Стараюсь понимать, что не всегда нужна максимальная скорость»

Янник Синнер оценил победу над Александром Бубликом в четвертьфинале в Вене.

Он обыграл казахстанца 6:4, 6:4 и восьмой раз в сезоне вышел в полуфинал.

– Непростое противостояние. Тяжело играть против Саши в четвертьфинале пятисотника. Но я очень доволен результатом. Старался возвращать в корт как можно больше мячей, потому что он подавал действительно здорово. В начале первого сета у меня были шансы [сделать брейк] – я их упустил. Но я старался держать концентрацию, и рад, что смог это сделать. Здорово снова выйти в полуфинал. Он очень опасный игрок, поэтому я пытался играть максимально стабильно.

– За весь матч ты проиграл всего пять очков на своей подаче. Похоже, ты немного изменил подачу. Как тебе удалось сделать ее настолько эффективной?

– Конечно, благодаря тренировкам. Иногда нужно быть смелее. Стараюсь понимать, что не всегда нужна максимальная скорость – важно варьировать подачу. Сегодня я подавал очень хорошо. Если честно, это тот удар, в котором я пока не уверен на 100%, но прогресс есть. Сегодня процент попадания был отличным – я доволен. Мы продолжаем работать и прогрессировать. Следующий матч будет еще сложнее: Алекс [де Минаур ] показывает отличный теннис. В Пекине у нас был очень равный матч, так что я жду тяжелого, физически напряженного противостояния. Посмотрим, как все сложится, – сказал Синнер в интервью на корте.

В личных встречах с Де Минауром итальянец ведет 11:0.