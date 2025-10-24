  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о работе над подачей: «Стараюсь понимать, что не всегда нужна максимальная скорость»
1

Синнер о работе над подачей: «Стараюсь понимать, что не всегда нужна максимальная скорость»

Янник Синнер оценил победу над Александром Бубликом в четвертьфинале в Вене.

Он обыграл казахстанца 6:4, 6:4 и восьмой раз в сезоне вышел в полуфинал.

– Непростое противостояние. Тяжело играть против Саши в четвертьфинале пятисотника. Но я очень доволен результатом. Старался возвращать в корт как можно больше мячей, потому что он подавал действительно здорово. В начале первого сета у меня были шансы [сделать брейк] – я их упустил. Но я старался держать концентрацию, и рад, что смог это сделать. Здорово снова выйти в полуфинал. Он очень опасный игрок, поэтому я пытался играть максимально стабильно.

– За весь матч ты проиграл всего пять очков на своей подаче. Похоже, ты немного изменил подачу. Как тебе удалось сделать ее настолько эффективной?

– Конечно, благодаря тренировкам. Иногда нужно быть смелее. Стараюсь понимать, что не всегда нужна максимальная скорость – важно варьировать подачу. Сегодня я подавал очень хорошо. Если честно, это тот удар, в котором я пока не уверен на 100%, но прогресс есть. Сегодня процент попадания был отличным – я доволен. Мы продолжаем работать и прогрессировать. Следующий матч будет еще сложнее: Алекс [де Минаур] показывает отличный теннис. В Пекине у нас был очень равный матч, так что я жду тяжелого, физически напряженного противостояния. Посмотрим, как все сложится, – сказал Синнер в интервью на корте.

В личных встречах с Де Минауром итальянец ведет 11:0.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАлекс де Минаур
logoЯнник Синнер
logoATP
logoАлександр Бублик
logoErste Bank Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер выиграл все 11 матчей у Де Минаура. В субботу они сыграют в полуфинале пятисотника в Вене
сегодня, 16:55
Главные новости
Токио (WTA). 1/2 финала. Рыбакина сыграет с Носковой, Бенчич – с Кенин
50 минут назад
Гуанчжоу (WTA). 1/2 финала. Сан сыграет с Лю, Чжан Шуай – с Ли
38 минут назад
Музетти второй год подряд вышел в полуфинал в Вене
сегодня, 20:23
Вена (ATP). Музетти играет с Муте, Синнер, Де Минаур, Зверев вышли в 1/2 финала
сегодня, 18:30Live
В Базеле три из четырех четвертьфиналов завершились отказами
сегодня, 19:13
Циципас досрочно завершил сезон
сегодня, 18:57
Базель (ATP). Давидович-Фокина, Эмбер, Фонсека вышли в полуфинал, Оже-Альяссим снялся
сегодня, 18:50
Димитров вернется в тур после травмы на «Мастерсе» в Париже. Он уже провел первую тренировку на арене «Ла Дефанс»
сегодня, 18:16Видео
Париж (ATP). Алькарас попал в одну четверть с Вашеро и Риндеркнешем, Медведев – со Зверевым, Рублев – с Синнером
сегодня, 17:28
Синнер выиграл все 11 матчей у Де Минаура. В субботу они сыграют в полуфинале пятисотника в Вене
сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25