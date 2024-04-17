Рууд о различиях грунтовых кортов: «В Барселоне другой грунт – немного живее, суше, более упругий»
Каспер Рууд рассказал об отличиях грунтовых кортов .
Норвежец победил Александра Мюллера – 6:3, 6:4.
Рууд приехал в Барселону из Монте-Карло, где в финале уступил Стефаносу Циципасу.
«В Барселоне немного другой грунт. Это очень хорошие корты, не на что жаловаться. Но он немного живее, суше, более упругий. На грунте не такие большие различия в кортах, но они чувствуются.
К счастью, мы играем теми же мячами, что и в Монте-Карло. Всегда тяжело перенастроиться и подготовиться к следующему турниру. Очень рад, что прошел дальше. Завтра поработаю над некоторыми вещами на разминке и буду готов к новому матчу».