Рууд о различиях грунтовых кортов: «В Барселоне другой грунт – немного живее, суше, более упругий»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд рассказал об отличиях грунтовых кортов .

Норвежец победил Александра Мюллера – 6:3, 6:4.

Рууд приехал в Барселону из Монте-Карло, где в финале уступил Стефаносу Циципасу.

«В Барселоне немного другой грунт. Это очень хорошие корты, не на что жаловаться. Но он немного живее, суше, более упругий. На грунте не такие большие различия в кортах, но они чувствуются. 

К счастью, мы играем теми же мячами, что и в Монте-Карло. Всегда тяжело перенастроиться и подготовиться к следующему турниру. Очень рад, что прошел дальше. Завтра поработаю над некоторыми вещами на разминке и буду готов к новому матчу».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Грунт бывает - сухой, полусухой и полусладкий
+4
0
+4
а погода нежаркая была
0
0
0
Ответ Александр Кратюк
Грунт бывает - сухой, полусухой и полусладкий
Оранжевый, зелёный.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий