Рууд стал лидером сезона по победам в ATP-туре, обойдя Синнера
Каспер Рууд обыграл Джордана Томпсона в третьем круге в Барселоне – 6:1, 6:4.
Эта победа стала для норвежца 26-й в сезоне. Он обошел Янника Синнера и стал единоличным лидерам тура по победам в 2024-м.
Минимум 20 матчей в этом году уже выиграли:
- Рууд – 26:7;
- Синнер – 25:2;
- Алекс де Минаур – 23:7 (прямо сейчас играет матч в Барселоне);
- Григор Димитров – 22:6;
- Хуберт Хуркач – 21:9;
- Александр Зверев – 20:7.
Рууд проводит третий грунтовый турнир в сезоне (также Эшторил и Монте-Карло) и на всех был минимум в четвертьфинале.
Теперь он поборется с Маттео Арнальди.
🇸🇯⚔️👑
Муся будет очень рад (особенно в отсутствие акрабатяши))
С чем его и поздравляю персонально!
хехе))))