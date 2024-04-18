Рууд стал лидером сезона по победам в ATP-туре, обойдя Синнера

Теги ATP Григор Димитров Barcelona Open BancSabadell Александр Зверев Джордан Томпсон Алекс де Минаур Хуберт Хуркач Каспер Рууд Янник Синнер Теннис

Каспер Рууд обыграл Джордана Томпсона в третьем круге в Барселоне – 6:1, 6:4.

Эта победа стала для норвежца 26-й в сезоне. Он обошел Янника Синнера и стал единоличным лидерам тура по победам в 2024-м.

Минимум 20 матчей в этом году уже выиграли:

Рууд проводит третий грунтовый турнир в сезоне (также Эшторил и Монте-Карло) и на всех был минимум в четвертьфинале.

Теперь он поборется с Маттео Арнальди.

9 комментариев
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Каспер, выходит после длительного спада и это видно по результатам, молодец надо продолжать в том же духе и подниматься выше в рейтинге)))
+10
0
+10
У Каспера клевый потенциал, еще бы менталку дотянуть. Иногда, особенно с топами, провалы.. и часто в решеающем конце игры. А игра и навыки клевые, да и сам позитивный
+5
0
+5
Получается, у него и процент побед хорош, второй после Синнера. Из тех, кто выиграл 20+ матчей
+6
-3
+3
как в том анекдоте. но есть ньюанс😁😁
+3
0
+3
Коонунг Руудик!
🇸🇯⚔️👑
Муся будет очень рад (особенно в отсутствие акрабатяши))
С чем его и поздравляю персонально!
хехе))))
+7
-5
+2
Искренне желаю Касперу взять титул в Барселоне, заслужил!
+2
0
+2
Ответ Йенс Мустерманн
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Ответ Евгений Фабиянчук
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