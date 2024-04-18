Рууд стал лидером сезона по победам в ATP-туре, обойдя Синнера

обыграл в третьем круге в Барселоне – 6:1, 6:4.

Эта победа стала для норвежца 26-й в сезоне. Он обошел и стал единоличным лидерам тура по победам в 2024-м.

Минимум 20 матчей в этом году уже выиграли:

Рууд – 26:7;

Синнер – 25:2;

– 23:7 (прямо сейчас играет матч в Барселоне);

– 22:6;

– 21:9;

– 20:7.

Рууд проводит третий грунтовый турнир в сезоне (также Эшторил и Монте-Карло) и на всех был минимум в четвертьфинале.

Теперь он поборется с Маттео Арнальди.