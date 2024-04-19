Мюнхен (ATP). Руне играет с Хуслером, Оже-Альяссим встретится со Штруффом, Фриц вышел в полуфинал, Зверев выбыл

Теги результаты ATP BMW Open Теннис

Александр Зверев уступил Кристиану Гарину в четвертьфинале в Мюнхене.

Хольгер Руне играет с Марком-Андреа Хуслером.

Сетка здесь.

BMW Open

Мюнхен, Германия

15 – 21 апреля 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
19 апреля, 19.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Джек Дрэйпер (Великобритания)
4:6|6:3|7:6
Дата проведения
19 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Кристиан Гарин (Чили) Александр Зверев (Германия)
6:4|6:4
Дата проведения
19 апреля, 14.45
Онлайн матча

 

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) Хольгер Руне (Дания)
4:6|4:3
Дата проведения
19 апреля, 17.05
Онлайн матча
1 комментарий
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Зверев ужасен
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