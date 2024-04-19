Мюнхен (ATP). Руне играет с Хуслером, Оже-Альяссим встретится со Штруффом, Фриц вышел в полуфинал, Зверев выбыл
Александр Зверев уступил Кристиану Гарину в четвертьфинале в Мюнхене.
Хольгер Руне играет с Марком-Андреа Хуслером.
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BMW Open
Мюнхен, Германия
15 – 21 апреля 2024
ATP 250
Призовой фонд – 579 320 евро
Открытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 19 апреля, 19.00
- Дата проведения
- 19 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 19 апреля, 14.45
- Дата проведения
- 19 апреля, 17.05