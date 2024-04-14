Циципас – Леклеру: «Думаешь, я помещусь в карт?»
Шарль Леклер предложил Стефаносу Циципасу съездить на картинг.
Гонщик поздравил Циципаса с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло.
ШЛ: Я рад за тебя.
СЦ: Как ты в целом? Тренируешься на этой неделе?
ШЛ: Все хорошо, в понедельник уезжаю в Шанхай, у нас на этой неделе гонка в Китае. Потом Майами и Монако.
СЦ: Потрясающе. Я бы хотел посетить [Гран-При] Монако, но это неделя перед «Ролан Гаррос», поэтому все тренируются и готовятся.
ШЛ: Но ты гоняешь в картинге или…?
СЦ: Я пытался с Себом Деланей – думаю, ты знаешь его – там же, где гонял ты с [Пьером] Гасли и остальными.
ШЛ: Нам надо все организовать.
СЦ: Думаешь, я помещусь в карт?
ШЛ: Мы тебя поместим, не переживай (улыбается).
СЦ: Думаешь? (улыбается)
ШЛ: Да, да (улыбается).