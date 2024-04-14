Циципас – Леклеру: «Думаешь, я помещусь в карт?»

Шарль Леклер предложил Стефаносу Циципасу съездить на картинг.

Гонщик поздравил Циципаса с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло.

ШЛ: Я рад за тебя.

СЦ: Как ты в целом? Тренируешься на этой неделе?

ШЛ: Все хорошо, в понедельник уезжаю в Шанхай, у нас на этой неделе гонка в Китае. Потом Майами и Монако.

СЦ: Потрясающе. Я бы хотел посетить [Гран-При] Монако, но это неделя перед «Ролан Гаррос», поэтому все тренируются и готовятся.

ШЛ: Но ты гоняешь в картинге или…?

СЦ: Я пытался с Себом Деланей – думаю, ты знаешь его – там же, где гонял ты с [Пьером] Гасли и остальными.

ШЛ: Нам надо все организовать.

СЦ: Думаешь, я помещусь в карт?

ШЛ: Мы тебя поместим, не переживай (улыбается).

СЦ: Думаешь? (улыбается)

ШЛ: Да, да (улыбается).