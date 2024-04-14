Стефанос Циципас: «Синнер стал намного лучше играть на грунте. Я считаю, что он один из фаворитов грунтовой части сезона»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Стефанос Циципас Янник Синнер Теннис

Стефанос Циципас оценил игру Янника Синнера на грунте.

Грек обыграл его в полуфинале турнира в Монте-Карло со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

«Он отличный теннисист на всех покрытиях. Я думаю, что он везде может хорошо играть.

Я вижу, что его уровень сильно отличается от того, что было в Риме в предыдущих встречах (в 2019-м, 2020-м и 2022-м – Sports). Я сравниваю именно с грунтом, потому что не стал бы считать встречи на харде – они отличаются.

Так вот, с тех пор, как мы играли друг с другом в последние разы, он стал намного лучше. Это было видно во время нашей встречи: он доводил меня до предела. Пришлось выйти на такой уровень физического состояния, на котором я не был уже очень давно.

Так что на исход этой встречи повлияли очень мелкие детали. Я считаю, что он один из фаворитов грунтовой части сезона».

Судьи ограбили Синнера – не увидели аутище Циципаса в ключевой момент. В итоге – второе поражение в сезоне

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