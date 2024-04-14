Рууд проиграл пятый финал подряд и все выше ATP 250

Каспер Рууд уступил в финале Стефаносу Циципасу на ATP 1000 в Монте-Карло со счетом 1:6, 4:6.

Первый сет норвежец отдал, совершив двойную ошибку. За весь матч он не реализовал ни один из 8 брейк-поинтов.

Рууд проиграл второй финал «Мастерса» и пятый финал подряд. Теперь его счет в финалах – 10:11. Все 10 титулов он выиграл на турнирах категории ATP 250.