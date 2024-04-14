Рууд проиграл пятый финал подряд и все выше ATP 250

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд уступил в финале Стефаносу Циципасу на ATP 1000 в Монте-Карло со счетом 1:6, 4:6.

Первый сет норвежец отдал, совершив двойную ошибку. За весь матч он не реализовал ни один из 8 брейк-поинтов.

Рууд проиграл второй финал «Мастерса» и пятый финал подряд. Теперь его счет в финалах – 10:11. Все 10 титулов он выиграл на турнирах категории ATP 250.

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11 комментариев
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Если Рублев король водокачек, то Рууд король грунтовых водокачек
Так то Рублев победитель Мастерса
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Мда, какой крупный финал ещё не проиграл Каспер? Кажется, только Олимпиаду. Вот не удивлюсь если летом в Париже это как раз случится, тем более турнир на грунте будет.
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Очень жаль, болел все душой за Каспера, надеюсь он ещё выграет Мастерс)))
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Если Рублев король водокачек, то Рууд король грунтовых водокачек
Рублев - чемпион Монте-Карло, так что..:)
+4
-1
+3
Если Рублев король водокачек, то Рууд король грунтовых водокачек
+6
-4
+2
Ну ментальную сторону надо качать . Рууд интеллегентный, надо зверя в себе качать , бойца
+3
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+2
Ответ Tarkovski
Мда, какой крупный финал ещё не проиграл Каспер? Кажется, только Олимпиаду. Вот не удивлюсь если летом в Париже это как раз случится, тем более турнир на грунте будет.
Ну, это будет означать серебро. Вся Норвегии ликовать будет!)
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Приятно читать данную новость )
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Ну Каспер вечно унылый и никакой, движение и чувство корта очень плохое.
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Кстати Каспер шикарно завершил первый сет и второй слил с первого же мяча , как обычно не может играть при давление.
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В заголовке новости ошибка. Один финал Рууд проиграл в прошлом году в Боштаде, это турнир АТР 250.
Статистику в новости можно сформулировать и по-другому: за последние 12 месяцев Рууд вышел в 5 финалов, 1 турнир БШ, 1 Мастерс, 2 турнира АТР 500 и 1 турнир АТР 250. Очень круто.
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