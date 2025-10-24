Александр Зверев квалифицировался на итоговый турнир ATP.

Это стало известно после выхода немца в полуфинал Вены на отказе Тэллона Грикспора . Нидерландский №1 снялся из-за травмы спины.

Зверев восьмой раз отобрался на итоговый. Он дважды становился чемпионом – в 2018-м и 2021-м.

Немец стал четвертым участником ATP Finals вслед за Карлосом Алькарасом , Янником Синнером и Новаком Джоковичем .

Итоговый турнир пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.