Зверев квалифицировался на итоговый
Александр Зверев квалифицировался на итоговый турнир ATP.
Это стало известно после выхода немца в полуфинал Вены на отказе Тэллона Грикспора. Нидерландский №1 снялся из-за травмы спины.
Зверев восьмой раз отобрался на итоговый. Он дважды становился чемпионом – в 2018-м и 2021-м.
Немец стал четвертым участником ATP Finals вслед за Карлосом Алькарасом, Янником Синнером и Новаком Джоковичем.
Итоговый турнир пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
