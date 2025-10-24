Фонсека вышел в крупнейший полуфинал в карьере
46-я ракетка мира Жоао Фонсека вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Базеле.
Он обыграл №23 Дениса Шаповалова – 3:6, 6:3, 4:1, отказ.
Бразилец впервые добрался до этой стадии на турнире более высокой категории, чем ATP 250. В целом это будет его второй полуфинал уровня тура. В феврале он взял титул в Буэнос-Айресе.
Дальше Фонсека поборется с Хауме Муньяром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости