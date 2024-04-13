Рууд о победе над Джоковичем: «Я сейчас немного в шоке»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Каспер Рууд поделился эмоциями от победы над Новаком Джоковичем в Монте-Карло.

Норвежец обыграл Джоковича впервые за шесть матчей – 6:4, 1:6, 6:4.

– Как вам это удалось?

– Хороший вопрос. У меня пока нет всех ответов. Я просто очень рад. Этот день я запомню надолго. Я никогда не побеждал №1, никогда на побеждал Новака. Очень, очень рад. Я сейчас немного в шоке. Я вел в третьем сете, но он отыгрался. Такие соперники всегда хорошо справляются с давлением. И ты говоришь себе: «Пожалуйста, только не упусти».

А потом в последнем гейме я вел 40:0, и было понятно, что еще ничего не закончено. Новак сделал эйс и потом хорошо подал. Когда дальше он ошибся первым мячом, я думал о том, что он сумасшедшим образом отыгрывал множество брейк-пойнтов мощными вторыми подачами. И я, можно сказать, молился: «Почему бы один раз не сделать двойную» (улыбается). Не знаю, наверное, наверху услышали. Конечно, обидно закончить матч двойной, но я был рад увидеть, как улетает этот мяч.

– Для вас это важное достижение. Как будете восстанавливаться, ведь впереди еще один матч?

– В теннисе всегда впереди еще один матч, поэтому ничего нового, но завтра будет особенный день, мой первый финал здесь, в Монте-Карло. Это отличный результат, но, конечно, я уже несколько лет пытаюсь выиграть крупный титул. Завтра у меня будет еще один шанс, и я выложусь по полной.

Стеф [Циципас] хорошо играет, он отлично выступает на грунте и на других покрытиях, но, наверное, именно на грунте добился наибольшего успеха, особенно на этом турнире.

Меня ждет еще одно испытание, но я готов, – сказал Рууд в интервью на корте.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Обыграть престарелого серба - это прям достижение.Джок в твои годы тебя бы даже не заметил)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий