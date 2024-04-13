Рууд о победе над Джоковичем: «Я сейчас немного в шоке»

Каспер Рууд поделился эмоциями от победы над Новаком Джоковичем в Монте-Карло.

Норвежец обыграл Джоковича впервые за шесть матчей – 6:4, 1:6, 6:4.

– Как вам это удалось?

– Хороший вопрос. У меня пока нет всех ответов. Я просто очень рад. Этот день я запомню надолго. Я никогда не побеждал №1, никогда на побеждал Новака. Очень, очень рад. Я сейчас немного в шоке. Я вел в третьем сете, но он отыгрался. Такие соперники всегда хорошо справляются с давлением. И ты говоришь себе: «Пожалуйста, только не упусти».

А потом в последнем гейме я вел 40:0, и было понятно, что еще ничего не закончено. Новак сделал эйс и потом хорошо подал. Когда дальше он ошибся первым мячом, я думал о том, что он сумасшедшим образом отыгрывал множество брейк-пойнтов мощными вторыми подачами. И я, можно сказать, молился: «Почему бы один раз не сделать двойную» (улыбается). Не знаю, наверное, наверху услышали. Конечно, обидно закончить матч двойной, но я был рад увидеть, как улетает этот мяч.

– Для вас это важное достижение. Как будете восстанавливаться, ведь впереди еще один матч?

– В теннисе всегда впереди еще один матч, поэтому ничего нового, но завтра будет особенный день, мой первый финал здесь, в Монте-Карло. Это отличный результат, но, конечно, я уже несколько лет пытаюсь выиграть крупный титул. Завтра у меня будет еще один шанс, и я выложусь по полной.

Стеф [Циципас] хорошо играет, он отлично выступает на грунте и на других покрытиях, но, наверное, именно на грунте добился наибольшего успеха, особенно на этом турнире.

Меня ждет еще одно испытание, но я готов, – сказал Рууд в интервью на корте.