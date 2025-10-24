  • Спортс
  • Синнер выиграл все 11 матчей у Де Минаура. В субботу они сыграют в полуфинале пятисотника в Вене
Синнер выиграл все 11 матчей у Де Минаура. В субботу они сыграют в полуфинале пятисотника в Вене

Янник Синнер обыграл Александра Бублика в четвертьфинале в Вене – 6:4, 6:4.

Победа над Бубликом стала для него 19-й подряд на крытых хардовых кортах и восьмой подряд – на турнире в Вене.

Cиннер выиграл 60-й из 66 последних матчей. Он восьмой раз в сезоне вышел в полуфинал ATP.

Дальше итальянец сыграет с Алексом де Минауром, у которого ведет в личке 11:0.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
