Синнер выиграл все 11 матчей у Де Минаура. В субботу они сыграют в полуфинале пятисотника в Вене
Янник Синнер обыграл Александра Бублика в четвертьфинале в Вене – 6:4, 6:4.
Победа над Бубликом стала для него 19-й подряд на крытых хардовых кортах и восьмой подряд – на турнире в Вене.
Cиннер выиграл 60-й из 66 последних матчей. Он восьмой раз в сезоне вышел в полуфинал ATP.
Дальше итальянец сыграет с Алексом де Минауром, у которого ведет в личке 11:0.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
