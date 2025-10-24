Турсунов о том, что Андреева в последний момент не попала на итоговый: «Интересный опыт для Мирры. Возможно, где-то и отрезвляющий»
Дмитрий Турсунов высказался о попадании на итоговый Елены Рыбакиной.
Казахстанка опередила Мирру Андрееву в чемпионской гонке и последней отобралась в Эр-Рияд.
«И все-таки Рыбакина, закидывая чемоданы и тяжело дыша от ускорения, забирается в последний вагон. Интересный опыт для Мирры. Возможно, где-то и отрезвляющий, но от этого не менее интересный...» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Турсунова
