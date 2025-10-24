  • Спортс
  • Турсунов о том, что Андреева в последний момент не попала на итоговый: «Интересный опыт для Мирры. Возможно, где-то и отрезвляющий»
Турсунов о том, что Андреева в последний момент не попала на итоговый: «Интересный опыт для Мирры. Возможно, где-то и отрезвляющий»

Дмитрий Турсунов высказался о попадании на итоговый Елены Рыбакиной.

Казахстанка опередила Мирру Андрееву в чемпионской гонке и последней отобралась в Эр-Рияд.

«И все-таки Рыбакина, закидывая чемоданы и тяжело дыша от ускорения, забирается в последний вагон. Интересный опыт для Мирры. Возможно, где-то и отрезвляющий, но от этого не менее интересный...» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.

Грустно за Мирру Андрееву – из-за проблем с японской визой даже не поборолась за место на итоговом

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Турсунова
