Турсунов о том, что Андреева в последний момент не попала на итоговый: «Интересный опыт для Мирры. Возможно, где-то и отрезвляющий»

Дмитрий Турсунов высказался о попадании на итоговый Елены Рыбакиной.

Казахстанка опередила Мирру Андрееву в чемпионской гонке и последней отобралась в Эр-Рияд.

«И все-таки Рыбакина , закидывая чемоданы и тяжело дыша от ускорения, забирается в последний вагон. Интересный опыт для Мирры. Возможно, где-то и отрезвляющий, но от этого не менее интересный...» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.

Грустно за Мирру Андрееву – из-за проблем с японской визой даже не поборолась за место на итоговом