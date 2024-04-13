Рууд в матче с Джоковичем впервые обыграл действующего №1

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Каспер Рууд Теннис

10-я ракетка мира Каспер Рууд обыграл №1 Новака Джоковича в полуфинале в Монте-Карло – 6:4, 1:6, 6:4.

Норвежец впервые за шесть матчей взял у Джоковича сет.

Для Рууда это первая победа не только над лидером рейтинга, но и над соперником из топ-3 в принципе. Он проиграл 11 предыдущих матчей.

Рууд вышел во второй финал «Мастерса» в карьере, первый был в 2022-м в Майами.

В целом это будет его 21-й финал на уровне ATP (12-й на грунте), у него 10 титулов (все – категории 250).

Завтра Рууд сыграет со Стефаносом Циципасом, у которого ведет 2:1 в личных встречах на уровне ATP.

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Финал.
Ожидание: Джок - Синнер.
Реальность: Цыпа - Рууд.

Люблю теннис )
+18
-3
+15
Джокович был ниачом здесь, Синнер не выглядел доминатором последних месяцев. Рууд и Циципас напротив выпрыгивали из штанишек. Абсолютно логичный финал.
+14
-2
+12
Ответ Андрей Заступов
По статистике Новак был лучше, да и по игре лучше, сделал обратный брейк в 3-м сете, сравнял счёт 4-4... но концовку на своей подаче просто отдал, когда был обязан делать 5-5. Вот как?? Просто ужасно, совсем на него не похоже. Очень жаль.
Ну помнится сама акробатка была хуже Федьки по статистке в 2019, а выиграл. Сегодня вот уже удача улыбнулась сопернику в такой же ситуации )
+11
-3
+8
Ну должно же было это когдато случиться, завтра удачи с Степой, на титул Мастерса уже наскреб
+11
-5
+6
Если и обыгрывать Новака на грунте, то именно в Монте.
+7
-2
+5
Это всё, пенсия. Старость и до Новаче добралась.
+8
-4
+4
Ответ S.Graf
Всё когда-нибудь бывает впервые. Сегодня Руудик заслужил, чивоуштам. Пожелаю ему завтра сыграть ещё лучше. Конунг Руудик!
Все бывает и в первый, и в последний раз. Мне показалось, что Джокович наелся тенниса и скоро закончит.
+4
-1
+3
представляю лица тех кто брал синнера и джока сегодня
+4
-1
+3
Ответ Alex Morhan
Да ты же вроде и сам "прогнозировал" это. Но с переобуванием бесконечным
дак я же не ставлю
+2
0
+2
Ответ Aelcrown
представляю лица тех кто брал синнера и джока сегодня
Да ты же вроде и сам "прогнозировал" это. Но с переобуванием бесконечным
+3
-1
+2
Всё когда-нибудь бывает впервые.
Сегодня Руудик заслужил, чивоуштам.
Пожелаю ему завтра сыграть ещё лучше.
Конунг Руудик!
+5
-4
+1
По статистике Новак был лучше, да и по игре лучше, сделал обратный брейк в 3-м сете, сравнял счёт 4-4... но концовку на своей подаче просто отдал, когда был обязан делать 5-5. Вот как?? Просто ужасно, совсем на него не похоже. Очень жаль.
+7
-6
+1
Наверное, он больше не возьмёт ни одного турнира "большого шлема".
+6
-5
+1
Каспер с заслуженной победой 👌Удачи в финале!
+7
-6
+1
Вот это куда более приятно читать, чем "рандомный чел впервые обыграл игрока топ-10 в лице Рууда"😄
+1
-1
0
Джоковичу не хватает скорости. С Руудом это не очень сказывается, а Циципас и Синнер заметно быстрее Новака.
0
0
0
Ответ Timado77
После АО сказали Джокович закончился - и он закончился. Табор судорожно глотает воздух. Кина больше нет
Словно декласс на Энфилде, бедный Новаче
+3
-3
0
Ответ Йенс Мустерманн
Рублёв в лайв-рейтинге стал седьмым. А если завтра Степан выиграет титул, то улетит на восьмое место. Пора, пора нашему Рублику деревяному из десяточки выйти, проветриться немного.
с хрена ли ) десятку то он уж держит железно
0
0
0
Браво Каспер! 👏. Молодец👊😊.
+7
-7
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий