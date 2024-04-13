Рууд в матче с Джоковичем впервые обыграл действующего №1

10-я ракетка мира обыграл №1 в полуфинале в Монте-Карло – 6:4, 1:6, 6:4.

Норвежец впервые за шесть матчей взял у Джоковича сет.

Для Рууда это первая победа не только над лидером рейтинга, но и над соперником из топ-3 в принципе. Он проиграл 11 предыдущих матчей.

Рууд вышел во второй финал «Мастерса» в карьере, первый был в 2022-м в Майами.

В целом это будет его 21-й финал на уровне ATP (12-й на грунте), у него 10 титулов (все – категории 250).

Завтра Рууд сыграет со Стефаносом Циципасом, у которого ведет 2:1 в личных встречах на уровне .