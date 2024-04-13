Рууд в матче с Джоковичем впервые обыграл действующего №1
10-я ракетка мира Каспер Рууд обыграл №1 Новака Джоковича в полуфинале в Монте-Карло – 6:4, 1:6, 6:4.
Норвежец впервые за шесть матчей взял у Джоковича сет.
Для Рууда это первая победа не только над лидером рейтинга, но и над соперником из топ-3 в принципе. Он проиграл 11 предыдущих матчей.
Рууд вышел во второй финал «Мастерса» в карьере, первый был в 2022-м в Майами.
В целом это будет его 21-й финал на уровне ATP (12-й на грунте), у него 10 титулов (все – категории 250).
Завтра Рууд сыграет со Стефаносом Циципасом, у которого ведет 2:1 в личных встречах на уровне ATP.
Ожидание: Джок - Синнер.
Реальность: Цыпа - Рууд.
Люблю теннис )
Сегодня Руудик заслужил, чивоуштам.
Пожелаю ему завтра сыграть ещё лучше.
Конунг Руудик!