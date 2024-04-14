Циципас о Зендае: «Я удивлен, что она каждую неделю ездит почти тем же маршрутом, что и мы»

Теги светская хроника ATP Rolex Monte-Carlo Masters Стефанос Циципас Кино Зендая кино кино Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал присутствие Зендаи на трибунах во время матча.

Актриса появилась на полуфинале между Циципасом и Янником Синнером в рамках тура фильма «Претенденты» режиссера Луки Гуаданьино.

Грек победил со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

– Знаю, вам нравится Марго Робби, но на ваш матч приходила посмотреть Зендая.

– Знаю Зендаю. Ей очень нравится теннис, она везде путешествует.

– Все из-за премьеры фильма «Претенденты».

– Фильма «Претенденты»? 

– Это новый фильм о теннисе.

– Ничего себе. Обязательно посмотрю. Видел, что она была в Индиан-Уэллс, так что я удивлен, что она каждую неделю ездит почти тем же маршрутом, что и мы.

– Вам приходится быть суперзвездой, если Зендая приходит на матч.

– Да, определено. В какой-то степени необходимо улучшить игру, когда такие знаменитости на тебя смотрят (улыбается). В такие моменты представляешь теннис.

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8 комментариев
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Бадоса уже чувствует опасность??
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Бадоса напряглась🤷‍♀️‼️
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Да просто ты ей приглянулся. Бадоса уже должна напрячься
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Ответ Всеволод Бобров
Зендея топ, и внешне и как женщина
Ну ты шутник
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Да просто ты ей приглянулся. Бадоса уже должна напрячься
зендея уже не хуже Шелби из козырьков напрягает)
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