Циципас о судейской ошибке в его пользу: «Если бы крикнули аут, матч сложился бы совсем иначе»

Стефанос Циципас отреагировал на судейскую ошибку в полуфинале в Монте-Карло.

В третьем сете грек уступал с брейком и при счете 1:3 должен был еще раз проиграть подачу. На брейк-пойнте Янника Синнера вторая подача Циципаса ушла в аут.

Судьи этого не заметили, и в итоге Циципас победил 6:4, 3:6, 6:4.

– Возможно, это больше повлияло на моего соперника, чем на меня. Я в тот момент уступал с брейком.

Конечно, двойной брейк не облегчил бы мне жизнь (улыбается), и было крайне важно взять свою подачу. Думаю, матч сложился бы совсем иначе, если бы крикнули аут. Соглашусь, что для меня это был бы очень плохой исход.

На грунте есть много странностей, которых нет на других покрытиях. Одна из них – это линейное судейство и периодические споры из отметок.

Как человек, который много играл на грунте, я стараюсь следить сам. Я не слишком полагаюсь на работу линейных судей. Отбивая мяч, который приземлился близко к задней или боковой линии и, как мне кажется, мог уйти в аут, я бью по нему и быстро смотрю на отметку, прежде чем продолжить розыгрыш.

Так что я уже научился. Именно поэтому я не завожу разговоры или споры с судьями, потому что понимаю, что ошибки случаются. Я стараюсь полностью полагаться на себя. Так я привык.

– Вы рады, что в следующем году везде будет электронное линейное судейство?

– На грунте тоже? Точно станет меньше драмы. Это поможет сделать игру чище и избежать ошибок и эмоциональных вспышек, как на центральном корте на этой неделе.

Да, теннис заслуживает драмы, но я считаю, что она должна разворачиваться благодаря теннисному мастерству, а не из-за ругани. Это не самая красивая сторона нашего спорта.

Судьи ограбили Синнера – не увидели аутище Циципаса в ключевой момент. В итоге – второе поражение в сезоне