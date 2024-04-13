Синнер о судейской ошибке, из-за которой не повел у Циципаса с двойным брейком: «Потом у меня начались судороги, скорее всего, это следствие случившегося»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Стефанос Циципас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер высказался о судейской ошибке в полуфинале в Монте-Карло.

Он уступил Стефаносу Циципасу – 4:6, 6:3, 4:6.

В третьем сете итальянец вел 3:1 и принимал. На брейк-пойнте вторая подача Циципаса ушла в аут, но судьи этого не заметили, и Синнер не повел с двойным брейком.

После этого эпизода Синнер взял всего один гейм.

«Что случилось, то случилось. Больше ничего нельзя сделать, ситуация уже в прошлом. Но смириться с ней сложно, потому что в тот момент я показывал отличный теннис, тактически игра развивалась в нужном направлении.

К сожалению или к счастью, каждый может ошибиться. Я тоже могу, и так бывало.

Потом у меня начались судороги, скорее всего, это следствие случившегося, потому что это происходит из-за нервов (улыбается), и после нелегко играть. Но я все равно старался максимально выкладываться.

Стефанос повысил уровень, но когда меняется динамика игры, все происходит именно так. Это самое интересное в теннисе».

Судьи ограбили Синнера – не увидели аутище Циципаса в ключевой момент. В итоге – второе поражение в сезоне

6 комментариев
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Умница Синнер, тонкий троллинг.
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Ответ Eugenie Nation
Там не просто судьи не заметили. Там тетка спустилась и показала или на другую отметку или просто ин. Невероятно низкий уровень, и подобное уже не первый год с ней происходит
А ведь именно этой судье доверили судить финал большого шлема у мужчин именно она судила финал Australian Open.
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Там не просто судьи не заметили. Там тетка спустилась и показала или на другую отметку или просто ин. Невероятно низкий уровень, и подобное уже не первый год с ней происходит
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Ужасный турнир в плане судейских ошибок. Вообще не припомню подобного. И это в 21м веке
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