Джокович о том, не сбил ли его свист трибун, когда в последнем гейме вывели зрителя: «Я даже не видел, что происходит»

На Новака Джоковича в последнем гейме в Монте-Карло не повлиял шум трибун.

В полуфинале он проиграл Касперу Рууду – 4:6, 6:1, 4:6.

В последнем гейме матча серб уступал 0:40 на своей подаче, отыграл два матчбола, но потом допустил двойную ошибку.

– На вас повлиял свист трибун, когда в конце матча вывели зрителя? Чем вы можете объяснить неудачное начало последнего гейма?

– Не знаю. Нет, не повлиял. Я даже не видел, что происходит.