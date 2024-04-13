Джокович о том, что еще не выиграл титул в 2024-м: «Я привык к очень высоким стандартам, но вполне естественно, что будут сезоны с неудачным началом»

Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале в Монте-Карло.

Он проиграл Касперу Рууду – 4:6, 6:1, 4:6.

– Конечно, я разочарован поражением в таком равном матче.

Поздравляю Каспера. Он очень хорошо играл, особенно в начале первого и третьего сета. У меня были шансы, но последний гейм я провел не очень удачно. Я допустил невынужденные, а он играл стабильно до последнего удара и заслужил победу.

У меня были перепады в игре. Плюс в том, что мне удалось вернуться после проигранного первого сета и найти в себе силы.

Так что на турнире, безусловно, было и хорошее, но, конечно, я разочарован этим поражением.

– Если учитывать все результаты в сезоне, чем вы довольны больше всего, а чем – меньше?

– Я привык к очень высоким стандартам, но пока не выиграл ни одного титула, и, если сравнивать с последними 15 годами, это совсем не лучший сезон. Но я вышел в полуфинал в Австралии и здесь. В этом году я провел всего три турнира (не считая командного United Cup – Sports), и, конечно, вполне естественно, что будут сезоны с неудачным началом, и это как раз тот случай.

Надеюсь, я смогу набрать обороты и улучшить результаты, мне есть от чего оттолкнуться, потому что я показал хороший теннис. Надеюсь, на следующих турнирах я сыграю еще лучше.