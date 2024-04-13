Джокович о том, что еще не выиграл титул в 2024-м: «Я привык к очень высоким стандартам, но вполне естественно, что будут сезоны с неудачным началом»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Каспер Рууд Теннис

Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале в Монте-Карло.

Он проиграл Касперу Рууду – 4:6, 6:1, 4:6.

– Конечно, я разочарован поражением в таком равном матче.

Поздравляю Каспера. Он очень хорошо играл, особенно в начале первого и третьего сета. У меня были шансы, но последний гейм я провел не очень удачно. Я допустил невынужденные, а он играл стабильно до последнего удара и заслужил победу.

У меня были перепады в игре. Плюс в том, что мне удалось вернуться после проигранного первого сета и найти в себе силы.

Так что на турнире, безусловно, было и хорошее, но, конечно, я разочарован этим поражением.

– Если учитывать все результаты в сезоне, чем вы довольны больше всего, а чем – меньше?

– Я привык к очень высоким стандартам, но пока не выиграл ни одного титула, и, если сравнивать с последними 15 годами, это совсем не лучший сезон. Но я вышел в полуфинал в Австралии и здесь. В этом году я провел всего три турнира (не считая командного United Cup – Sports), и, конечно, вполне естественно, что будут сезоны с неудачным началом, и это как раз тот случай.

Надеюсь, я смогу набрать обороты и улучшить результаты, мне есть от чего оттолкнуться, потому что я показал хороший теннис. Надеюсь, на следующих турнирах я сыграю еще лучше.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пике начинается (Такое было всех Великих
+3
-1
+2
Главные турниры ещё впереди.
Айде Nо1е, айде!
+3
-1
+2
Такое было ощущение в последних трёх матчах, как будто у него бензин кончается...

я подумал, что может всё-таки диета Джоки начала давать сбои, мне кажется диету надо адаптировать к его возрасту... ему по-моему явно не хватало сил и энергии...
+2
-1
+1
Лучший М-К у Новака, начиная с 16-го, к РГ постепенно наберет форму.
+1
-1
0
Ответ Иван Шуткин
Пике начинается (Такое было всех Великих
Рано ещё списывать первую ракетку мира
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Рано ещё списывать первую ракетку мира
Турнир Большого шлема уже точно не выиграет, а Мастерсы ещё возможно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий