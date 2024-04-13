Джокович о спокойной реакции после выхода в 1/2 в Монте-Карло: «Иногда я праздную в стиле Медведева»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

Новак Джокович прокомментировал свою реакцию на победу над Алексом де Минауром.

Серб выиграл 7:5, 6:4 и впервые с 2015-го вышел в полуфинал в Монте-Карло.

– Новак, 77-й полуфинал. Вы побили очередной рекорд. Но в конце матча вы не выглядели радостным, как будто вас что-то беспокоило. Поделитесь с нами мыслями?

– Да, мне кажется, это был просто знак облегчения. Cкорее не празднование, а осознание того, что все закончилось. Мне не очень-то хотелось праздновать.

Иногда я праздную в стиле Медведева, как сегодня, а иногда – правда праздную (улыбается). Кстати, это комплимент. Мне кажется, он это делает в очень интересной, забавной манере. Он очень искренен. Сегодня я выбрал стиль Медведева (улыбается).

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