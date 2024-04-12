Джокович о матче с де Минауром: «Алекс сказал мне, что второй сет получился уродливым. Я согласен – было много брейков, невынужденных ошибок»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Алекс де Минаур Теннис

Новак Джокович поделился эмоциями от выхода в полуфинал в Монте-Карло.

«Я очень рад, что снова сыграю здесь в полуфинале. С последнего раза прошло много времени. Я люблю этот турнир, хорошо знаю этот клуб, я столько лет здесь тренируюсь. Последние 7-8 лет мне сложно стабильно выигрывать здесь матчи. Но вот что получилось – еще один полуфинал. Очень его жду».

Также он оценил победу над Алексом де Минауром (7:5, 6:4).

«Нам обоим было тяжело. Он один из самых быстрых игроков в туре. Он возвращает много мячей, чего не могут 99% игроков. Во втором сете он пару раз удачно обвел меня, когда я вел с брейком. У сетки он сказал мне, что второй сет получился уродливым. Я согласен. Мы оба не играли на высоком уровне, допускали много невынужденных. Было много брейков. На грунте это ожидаемо, но все же не настолько много. Но победа есть победа. Рад пройти дальше».

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3 комментария
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Ну так Алекса техника уродливая как у Дани.
Крендели, только Данила уже плохо бежит
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+2
Победа есть победа! С победой, Новак!
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0
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