Джокович побил рекорд Надаля по полуфиналам на «Мастерсах»
Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Алекса де Минаура в четвертьфинале в Монте-Карло – 7:5, 6:4.
Серб 77-й раз вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом. Также он впервые с 2015-го вышел в полуфинал в Монте-Карло.
Кроме того, Джокович стал самым возрастным полуфиналистом этого турнира. За место в финале он сыграет с Каспером Руудом или Юго Эмбером.
правда напрягает то что уровень игры Новак очень снижается при игре на солнце, хотя особой жары сегодня не было
Количество матчей против ТОП-10 за карьеру:
Рафик - 288 (из 1291, 22,3%)
Родж - 347 (из 1526, 22,7%)
No1e - 370 (из 1311, 28,2%)
Статы Рафика на ноунеймах и халявных сетках. Ниочём.
И это достоверный исторический факт.
такиедела))))