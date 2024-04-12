Джокович побил рекорд Надаля по полуфиналам на «Мастерсах»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Алекс де Минаур Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Алекса де Минаура в четвертьфинале в Монте-Карло – 7:5, 6:4.

Серб 77-й раз вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом. Также он впервые с 2015-го вышел в полуфинал в Монте-Карло.

Кроме того, Джокович стал самым возрастным полуфиналистом этого турнира. За место в финале он сыграет с Каспером Руудом или Юго Эмбером.

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9 комментариев
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Трудный 2й сет! Но ПФ есть! Рекорд есть! Айде, Новак!
+11
-1
+10
тяжелая трудовая, но заслуженная победа Величайшего!
правда напрягает то что уровень игры Новак очень снижается при игре на солнце, хотя особой жары сегодня не было
+9
-1
+8
Даже с такой формой и километровыми аутами Новак выиграл. Нужно прибавить и побиться за финал!!!
+8
-1
+7
Никогда такого не было и вот опять.
+7
-2
+5
Ещё раз напомню официальную статистику АТР.
Количество матчей против ТОП-10 за карьеру:
Рафик - 288 (из 1291, 22,3%)
Родж - 347 (из 1526, 22,7%)
No1e - 370 (из 1311, 28,2%)

Статы Рафика на ноунеймах и халявных сетках. Ниочём.
И это достоверный исторический факт.
такиедела))))
+4
-1
+3
У надал единственный рекорд останется на 250ые и ниже
+3
-2
+1
Жду финал Синнер-Джокович. Серб должен победить, наконец, итальянца. Взять реванш за полуфинал Австралии.
+1
0
+1
Ответ arseny572
Даже с такой формой и километровыми аутами Новак выиграл. Нужно прибавить и побиться за финал!!!
В первую очередь это нам нужно, фанам Nо1е. А вот что нужно ему самому (помимо ОИ), пока ещё не понятно.
+3
-2
+1
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