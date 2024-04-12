Джокович побил рекорд Надаля по полуфиналам на «Мастерсах»

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Алекса де Минаура в четвертьфинале в Монте-Карло – 7:5, 6:4.

Серб 77-й раз вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом. Также он впервые с 2015-го вышел в полуфинал в Монте-Карло.

Кроме того, Джокович стал самым возрастным полуфиналистом этого турнира. За место в финале он сыграет с Каспером Руудом или Юго Эмбером.