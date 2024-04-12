Халеп отказалась от wild card на турнир WTA 125 в Оэйраше

Симона Халеп снялась с турнира в Оэйраше, на который ранее получила wild card.

Румынка, вернувшаяся в тур после дисквалификации, испытывает проблемы с коленом.

«Планы изменились! Мое тело говорит, что ему нужно больше времени, чтобы приспособиться к полноценным тренировкам. Я не хочу форсировать свое возвращение, поэтому не сыграю в Оэйраше на следующей неделе», – написала Халеп в сторис инстаграма.

Два решения по делу Халеп: по одному она год сидела на допинге, по второму – почти не виновата. Почему так?