Халеп отказалась от wild card на турнир WTA 125 в Оэйраше

Теги WTA Симона Халеп челленджеры и турниры ITF Теннис

Симона Халеп снялась с турнира в Оэйраше, на который ранее получила wild card.

Румынка, вернувшаяся в тур после дисквалификации, испытывает проблемы с коленом.

«Планы изменились! Мое тело говорит, что ему нужно больше времени, чтобы приспособиться к полноценным тренировкам. Я не хочу форсировать свое возвращение, поэтому не сыграю в Оэйраше на следующей неделе», – написала Халеп в сторис инстаграма.

Два решения по делу Халеп: по одному она год сидела на допинге, по второму – почти не виновата. Почему так?

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Именно какая часть тела не готова?
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