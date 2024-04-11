Монфис о том, хорошо ли Медведев играет на грунте: «Странный вопрос, потому что он выиграл «Мастерс»

Теги Гаэль Монфис ATP Rolex Monte-Carlo Masters Даниил Медведев Теннис

Гаэль Монфис оценил игру Даниила Медведева на грунте.

Вчера Медведев победил француза в Монте-Карло – 6:2, 6:4.

– Как вы считаете, Даниил хорошо играет на грунте?

– Не знаю, насколько в этом заслуга Жиля [Симона], но Даниил хорошо играл. Он мало ошибался. Это странный вопрос, потому что он выиграл «Мастерс». А я – ни одного. Получается, я плохо играю на грунте?

Он сделал то, что удавалось очень немногим. Дошел до четвертьфинала здесь (в 2019-м – до полуфинала – Sports), выиграл Рим, дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос».

Именно это я объяснял перед нашим матчем. Иногда теннисисты не так хорошо играют на грунте, но все равно добиваются результата. В любом случае, если бы мне удалось достичь того, чего достиг он, я был бы счастлив.

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1 комментарий
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Да, не попался ему "его" тренер..
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