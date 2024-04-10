Медведев о конфликте с Лайани в матче с Монфисом: «На 99% уверен, что это был аут»

Даниил Медведев прокомментировал конфликт с Мохамедом Лайани по ходу матча с Гаэлем Монфисом в Монте-Карло (6:2, 6:4).

При счете 1:2 30:0 во втором сете линейный после удара Монфиса крикнул аут, но судья на вышке Мохамед Лайани его поправил. Система Hawk-Eye в его компьютере показала, что мяч был в корте.

– Я рад, что в какой-то момент мне удалось сохранить спокойствие, держать себя в руках. Это то, чего я для себя хотел в этом году. Все равно будут случаться моменты срывов. Посмотрим… Но я на 99% уверен, что это был аут. Посмотрим, что покажет Hawk-Eye.

– Он показал, что был аут.

– Наверное, даже не такой маленький. Очень жаль, потому что тогда я бы выиграл тот гейм.

Когда играешь с Гаэлем, он всегда хорош в защите, так что иногда даже боишься атаковать, потому что ему нравится обороняться. Сегодня нужно было думать о тактике, но я чувствовал себя хорошо. Я играл на хорошей скорости, неплохо защищался и не давал ему легкие мячи.