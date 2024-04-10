Медведев о конфликте с Лайани в матче с Монфисом: «На 99% уверен, что это был аут»

Теги Гаэль Монфис ATP Мохамед Лайани Rolex Monte-Carlo Masters Даниил Медведев судьи Теннис

Даниил Медведев прокомментировал конфликт с Мохамедом Лайани по ходу матча с Гаэлем Монфисом в Монте-Карло (6:2, 6:4).

При счете 1:2 30:0 во втором сете линейный после удара Монфиса крикнул аут, но судья на вышке Мохамед Лайани его поправил. Система Hawk-Eye в его компьютере показала, что мяч был в корте.

– Я рад, что в какой-то момент мне удалось сохранить спокойствие, держать себя в руках. Это то, чего я для себя хотел в этом году. Все равно будут случаться моменты срывов. Посмотрим… Но я на 99% уверен, что это был аут. Посмотрим, что покажет Hawk-Eye.

– Он показал, что был аут.

– Наверное, даже не такой маленький. Очень жаль, потому что тогда я бы выиграл тот гейм.

Когда играешь с Гаэлем, он всегда хорош в защите, так что иногда даже боишься атаковать, потому что ему нравится обороняться. Сегодня нужно было думать о тактике, но я чувствовал себя хорошо. Я играл на хорошей скорости, неплохо защищался и не давал ему легкие мячи.

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8 комментариев
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По моему здесь какое то противоречие
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В общем не зря судья извинился в конце матча.. как он увидел на мониторе in вопрос.. на грунте видно и так след от мяча и линейный правильно всё увидел. Ситуация сбила Даниилу настрой и гейм он проиграл
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"– Я рад, что в какой-то момент мне удалось сохранить спокойствие, держать себя в руках. "

Ага. Это значит, Даниил еще спокоен был)) Интересно...
А что тогда быть "не спокойным" в понимании Медведева? Стащить судью с вышки и вы##ать на глазах зрителей в прямом эфире?))

Надеюсь, он говорит, про свою дальнейшую игру на корте во втором сете, когда не расклеился, и из 1-4 сделал 6-4. Вот тут да, молодец! Так и надо отвечать на всю эту ерунду.
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А что тогда судье показывают на мониторе?
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Остынь уже-ты ,конечно, прав-как всегда)
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Ответ Function
на 99% аут, это значит мяч в корте. Правило которое знают даже новички в теннисе - при малейшем сомнении - мяч считается в корте.
любые сомнения трактуются в пользу соперника - гласит этикет, но он говорит о том, что не было у него сомнений, это он имел ввиду имхо...

вообще-то правило основное - есть ли просвет, чтобы оценить аут или нет...
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