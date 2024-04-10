Медведев о конфликте с Лайани в матче с Монфисом: «На 99% уверен, что это был аут»
Даниил Медведев прокомментировал конфликт с Мохамедом Лайани по ходу матча с Гаэлем Монфисом в Монте-Карло (6:2, 6:4).
При счете 1:2 30:0 во втором сете линейный после удара Монфиса крикнул аут, но судья на вышке Мохамед Лайани его поправил. Система Hawk-Eye в его компьютере показала, что мяч был в корте.
– Я рад, что в какой-то момент мне удалось сохранить спокойствие, держать себя в руках. Это то, чего я для себя хотел в этом году. Все равно будут случаться моменты срывов. Посмотрим… Но я на 99% уверен, что это был аут. Посмотрим, что покажет Hawk-Eye.
– Он показал, что был аут.
– Наверное, даже не такой маленький. Очень жаль, потому что тогда я бы выиграл тот гейм.
Когда играешь с Гаэлем, он всегда хорош в защите, так что иногда даже боишься атаковать, потому что ему нравится обороняться. Сегодня нужно было думать о тактике, но я чувствовал себя хорошо. Я играл на хорошей скорости, неплохо защищался и не давал ему легкие мячи.
Ага. Это значит, Даниил еще спокоен был)) Интересно...
А что тогда быть "не спокойным" в понимании Медведева? Стащить судью с вышки и вы##ать на глазах зрителей в прямом эфире?))
Надеюсь, он говорит, про свою дальнейшую игру на корте во втором сете, когда не расклеился, и из 1-4 сделал 6-4. Вот тут да, молодец! Так и надо отвечать на всю эту ерунду.
вообще-то правило основное - есть ли просвет, чтобы оценить аут или нет...