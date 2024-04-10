Медведев – Лайани: «Вы, ребята, просто смешные – даже c Hawk-Eye ничего не видите»

Теги Гаэль Монфис ATP Rolex Monte-Carlo Masters Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поругался с судьей во втором круге в Монте-Карло.

Он обыграл Гаэля Монфиса 6:2, 6:4.

При счете 1:2 30:0 во втором сете линейный после удара Монфиса крикнул аут, но судья на вышке Мохамед Лайани его поправил.

Он ориентировался не только на след от мяча, но и на систему Hawk-Eye в его мониторе, которая от отличается от телекартинки. На большом экране показали, что мяч ушел в аут.

После этого Медведев проиграл гейм на своей подаче и следующий на подаче Монфиса. На переходе Медведев и Лайани обменялись репликами:

ДМ: Это был аут! Аут!

МЛ: Я видел, что мяч задел линию. Может, я ошибаюсь. Если это так, то я извиняюсь.

ДМ: [бьет зонтик] Как ты можешь извиняться? Я проиграл этот чертов гейм, это чертов спорт! Вы, ребята, просто смешные – даже c Hawk-Eye ничего не видите.

После матча Медведев извинился за срыв по ходу второго сета и пожал руку судье.

ДМ: Посмотрим, может, это я ошибся.

МЛ: Нет, думаю, ты был прав. Hawk-Eye всегда так показывает.

Вместо автографа на камере Медведев написал: «Аут или нет?»

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6 комментариев
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Цирк
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Там еще по русски было кое-что)) Более, хм, веселое))
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Повезло Даньке что не дагестанец в судьях, переломал бы ему руки за его язык)
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Медвед красава
И этот hawk-eye - как мёд: он вроде есть, но его вроде нет.
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