Зверев в ответ на вопрос о форме: «Я уже устал от этого вопроса, честно говоря. Не считаю, что можно показывать плохой теннис и быть пятой ракеткой мира»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Александр Зверев Теннис

Александр Зверев прокомментировал текущие результаты .

У немца спросили, как он оценивает свою форму относительно других топ-игроков.

«Я уже устал от этого вопроса, честно говоря. Меня слишком часто об этом спрашивают.

Думаю, победа на таких турнирах [как в Монте-Карло] означает возвращение в лучшую форму. Но, с другой стороны, я уже пятая ракетка мира. Честно говоря, не считаю, что можно показывать плохой теннис и быть №5.

Думаю, я на верном пути. Я все чаще дохожу до поздних стадий турниров. Ради этого все и затевалось».

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