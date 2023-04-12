Александр Зверев: «Обычно мне нужно 5-10 минут, чтобы привыкнуть к грунту. Но в этом году нужно было выбросить травму из головы»

Александр Зверев прокомментировал победу на Александром Бубликом..

В Монте-Карло он обыграл его со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

«Временами чувствовал себя ужасно, но это он заставлял меня себя так чувствовать. В плане тактики он был очень хорошо, не давал мне показывать свой теннис. Не позволял поймать ритм и чуть не победил – все решили несколько очков.

Я две недели тренировался на грунте. Для меня это самое естественное покрытие. Обычно мне нужно 5-10 минут, чтобы привыкнуть к грунту. Но в этом году все немного иначе. Нужно было выбросить травму из головы. Нужно было снова привыкнуть к скольжению».

В прошлом году в полуфинале «Ролан Гаррос» Зверев подвернул ногу во время скольжения и порвал связки голеностопа.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе