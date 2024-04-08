Оже-Альяссим о втором круге в Монте-Карло против Алькараса: «Уверен, что он и сам предпочел бы сыграть первый матч на грунте с кем-то другим»

Феликс Оже-Альяссим поделился настроем на матч с Карлосом Алькарасом.

Они сыграют во втором круге в Монте-Карло. Канадец ведет 3:2 в личных встречах.

«Ты ждешь таких матчей. В последнее время у меня был непростой период. Раньше я играл с этими соперниками на более поздних стадиях, но такова нынешняя реальность. Ничего страшного: мне нужно справиться и выиграть несколько таких матчей. Мне нравится выигрывать разные матчи, но он, Синнер, Зверев – это соперники, которых ты особенно хочешь победить.

Уверен, что он и сам предпочел бы сыграть свой первый матч на грунте с кем-то другим! (Смеется.)»