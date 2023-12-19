Оже-Альяссим о борьбе с Синнером и Алькарасом: «Я не чувствую, что упустил свой шанс»

прокомментировал соперничество с и .

«Я не чувствую, что упустил свой шанс. Что-то я сделал раньше Синнера, что-то – он раньше меня. Он провел очень хороший год, особенно, начиная с турнира в Пекине – в чем-то, как я в прошлом сезоне.

У меня всегда были соперники и трудности. Я сосредоточен на том, что мне нужно делать, и я до сих пор считаю, что могу бороться со всеми этими игроками.

Меня часто спрашивают о конкретных целях, но даже внутри команды мы это так не обсуждаем. Нас больше интересует, что нужно делать, чтобы прибавить или выиграть «Большой шлем». Мы сосредоточены на ежедневном прогрессе. Для нас это важнее всего.

Но, конечно, мои амбиции не меняются с подросткового возраста – я хочу выиграть «Большой шлем», хочу побеждать. Получится ли у меня это в следующем году? Посмотрим. Но в любом случае я создам себе максимум возможностей. И я верю, что на это способен».

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