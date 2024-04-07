Алькарас о возвращении на грунт после травмы в Рио: «Сейчас я не чувствую боли в лодыжке, нормально двигаюсь. Буду в это верить»

Карлос Алькарас рассказал об ожиданиях от грунтового сезона.

В феврале на грунтовом турнире в Рио Алькарас в первом матче подвернул лодыжку.

«Я размышлял о возвращении на грунт после травмы, полученной в Рио. Понимал, что придется снова по нему скользить, но быть при этом осторожным.

Но после первого часа игры я постарался об этом не думать и играл нормально.

Сейчас я не чувствую боли в лодыжке, нормально двигаюсь. Буду в это верить, а дальше посмотрим. Первые матчи будут сложными, и в голове могут быть какие-то мысли по этому поводу.

Я многому научился в этом сезоне. Здорово, что смог снова найти свой теннис на последних двух турнирах. Я опять начал радоваться теннису, и теперь покажу это на грунте. Всю жизнь я играю на нем, так что я лучше всего знаю как выступать именно на этом покрытии».

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«Мы с Рафой договорились как-нибудь сыграть в гольф. Я не смогу соперничать с ним в этом виде спорта – пришлось бы тренироваться годами. Но гольф очень помогает отвлечься. Благодаря этому я могу лучше играть на теннисном корте. Я стараюсь играть в него как можно чаще, и это очень помогает, когда я не тренируюсь или не участвую в турнирах».