Медведев о конце грунтового сезона: «Я рад. Может, кому-то нравится есть грунт. Мне – нет»

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал об отношениях с грунтом после того, как проиграл в первом круге «Ролан Гаррос».

«Когда грунт кончается, я радуюсь. Так что сейчас я тоже рад.

Потому что сегодня был сухой корт, ветрено, так что у меня уже где-то с третьего гейма во рту был грунт. А мне это не нравится.

Не знаю, может, кому-то нравится есть грунт, нравится, когда он попадает в сумки, в кроссовки, в носки – так что их потом приходится выкидывать. Может, кому-то это нравится. Мне – нет.

Я рад, что все кончилось. Сейчас я отлично отдохну. Нужно искать положительные стороны».

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3 комментария

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Андрей
Курортный роман все-таки, а не любовь
+4
-1
+3
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justbored
Вот тут прям понимаю. "В сумки, в кроссовки, в носки" - я песочницы в детстве ненавидел по тем же причинам.
+2
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+2
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софочка
Так зачем ты рот открываешь?🤔
+1
-1
0
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