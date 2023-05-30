Медведев о конце грунтового сезона: «Я рад. Может, кому-то нравится есть грунт. Мне – нет»

рассказал об отношениях с грунтом после того, как проиграл в первом круге «Ролан Гаррос».

«Когда грунт кончается, я радуюсь. Так что сейчас я тоже рад.

Потому что сегодня был сухой корт, ветрено, так что у меня уже где-то с третьего гейма во рту был грунт. А мне это не нравится.

Не знаю, может, кому-то нравится есть грунт, нравится, когда он попадает в сумки, в кроссовки, в носки – так что их потом приходится выкидывать. Может, кому-то это нравится. Мне – нет.

Я рад, что все кончилось. Сейчас я отлично отдохну. Нужно искать положительные стороны».

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