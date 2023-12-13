Поражение Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» вошло в список главных апсетов сезона по версии ATP

Теги Australian Open US Open Ролан Гаррос ATP Тэйлор Фриц Чжичжэнь Чжан Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Даниэль Альтмайер Алексей Попырин Тиаго Сейбот Уайлд Янник Синнер Доминик Штрикер Теннис

ATP представила список самых неожиданных поражений сезона-2023 на турнирах «Большого шлема».

В топ-5 вошли:

5. Даниил Медведев проиграл Тиаго Сейботу Уайлду в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.

4. Каспер Рууд проиграл Чжичжэню Чжану во втором круге US Open – 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6.

3. Янник Синнер проиграл Даниэлю Альтмайеру в первом круге «Ролан Гаррос» – 7:6(0), 6:7(7), 6:1, 6:7(4), 5:7.

2. Тэйлор Фриц проиграл Алексею Попырину во втором круге Australian Open – 7:6(4), 6:7(2), 4:6, 7:6(6), 2:6.

1. Стефанос Циципас проиграл Доминику Штрикеру во втором круге US Open – 5:7, 7:6(2), 7:6(5), 6:7(6), 3:6.

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3 комментария
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Так себе сенсации нынче. Были времена, когда Джокович проигрывал Истомину на ТБШ, Надаль Дарси
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Первые два апсета даже из этих пяти слабенькие - Фриц и Циципас кому не сливали только.
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