Поражение Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» вошло в список главных апсетов сезона по версии ATP

представила список самых неожиданных поражений сезона-2023 на турнирах «Большого шлема».

В топ-5 вошли:

5. проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.

4. проиграл Чжичжэню Чжану во втором круге US Open – 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6.

3. проиграл Даниэлю Альтмайеру в первом круге « » – 7:6(0), 6:7(7), 6:1, 6:7(4), 5:7.

2. проиграл Алексею Попырину во втором круге – 7:6(4), 6:7(2), 4:6, 7:6(6), 2:6.

1. проиграл Доминику Штрикеру во втором круге – 5:7, 7:6(2), 7:6(5), 6:7(6), 3:6.

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