Поражение Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» вошло в список главных апсетов сезона по версии ATP
ATP представила список самых неожиданных поражений сезона-2023 на турнирах «Большого шлема».
В топ-5 вошли:
5. Даниил Медведев проиграл Тиаго Сейботу Уайлду в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.
4. Каспер Рууд проиграл Чжичжэню Чжану во втором круге US Open – 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6.
3. Янник Синнер проиграл Даниэлю Альтмайеру в первом круге «Ролан Гаррос» – 7:6(0), 6:7(7), 6:1, 6:7(4), 5:7.
2. Тэйлор Фриц проиграл Алексею Попырину во втором круге Australian Open – 7:6(4), 6:7(2), 4:6, 7:6(6), 2:6.
1. Стефанос Циципас проиграл Доминику Штрикеру во втором круге US Open – 5:7, 7:6(2), 7:6(5), 6:7(6), 3:6.
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