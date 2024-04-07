Коллинс о финале против Касаткиной: «По игре она одна из моих любимых теннисисток. Да и вообще одна из любимых соперниц»

Теги WTA Credit One Charleston Open Дарья Касаткина Даниэль Коллинс Теннис

Даниэль Коллинс прокомментировала предстоящий финал против Дарьи Касаткиной.

Американка победила в полуфинале турнира в Чарлстоне седьмую ракетку мира Марию Саккари – 6:3, 6:3.

В матче за титул она поборется с Дарьей Касаткиной, счет их личных встреч – 2:1 в пользу россиянки.

На прошлой неделе Коллинс взяла титул в Майами.

«Еще одна неделя отличного тенниса. Люблю выходить здесь и сражаться, живу ради этого. Сейчас я так и делаю, так что я должна зажечь.

Чувствую, что чем старше становлюсь, тем больше смотрю на себя и думаю: «Вау, я правда очень похожа на отца» – тем, как загораюсь, отношением и всем остальным. Я много думаю об этом на корте, когда выхожу и начинаю поджигать. Поэтому сегодня говорила себе: «Это горячо!»

Даша – боец. Она всегда выходит и сражается, никогда не сдается. Тяжело победить того, кто стоит до конца. Мне нравится ее творческий подход к игре, ее теннисное сознание. По игре она одна из моих любимых теннисисток. Да и вообще одна из любимых соперниц».

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1 комментарий
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Даниэль респект, конечно: что про Катю, что про Дашу все самое лучшее.
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