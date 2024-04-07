Касаткина о турнире в Чарлстоне: «Это мой третий финал в году, и надо выиграть, в конце концов»

Теги WTA Credit One Charleston Open Дарья Касаткина Даниэль Коллинс Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала выход в финал на турнире WTA 500 в Чарлстоне.

Россиянка в полуфинале обыграла Джессику Пегулу – 6:4, 4:6, 7:6(5).

В финале Касаткина встретится с Даниэль Коллинс, которая на прошлой неделе взяла титул в Майами. Они играли последний раз в 2021-м, россиянка ведет в личном противостоянии 2:1.

– Выход в финал придает дополнительную мотивацию и энергию. Так что попытаюсь воспользоваться этим по максимуму.

Это мой третий финал в году, и надо выиграть, в конце концов. Я уже устала от этого и очень хочу выиграть, особенно здесь. Я сделаю все возможное, я хочу показать, что у меня осталось. Потому что я хочу максимально выложиться. Это волшебное место.

Как я сказала, влог монтируется, матчи играются, все идет хорошо.

– Влог выйдет лучшим, если получится выиграть трофей.

– Не хочу ничего говорить, я суеверная (смеется).

Я иду вперед день за днем, очко за очком, а дальше посмотрим. В теннисе никогда ничего не понятно. Все девушки потрясающе играют. Даниэль разносит всех, так что увидим, что получится.

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1 комментарий
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Ну так не тянешь ты уровень соперниц в финалах, спустись на землю уже Даша. Прогрессируй в игре и будут тебе победы в финалах. А пока остается надеяться на подарок соперниц
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