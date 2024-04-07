Коллинс обыграла третью соперницу из топ-10 за неделю и вышла во второй финал подряд

Теги WTA Credit One Charleston Open Даниэль Коллинс Теннис

Даниэль Коллинс в полуфинале WTA 500 в Чарлстоне победила Марию Саккари со счетом 6:3, 6:3.

Теперь американка сыграет за титул с Дарьей Касаткиной. Счет их личных встреч – 2:1 в пользу россиянки, в последний раз они играли в 2021 году.

Это 12-я победа подряд для Коллинс. Американка вышла во второй финал подряд – на прошлой неделе она взяла титул WTA 1000 в Майами.

Коллинс оформила три победы над соперницами из топ-10 за неделю. В прошлое воскресенье в финале она обыграла №4 рейтинга Елену Рыбакину, затем в Чарлстоне Коллинс победила №6 Онс Жабер и №7 Марию Саккари. 

По итогам недели Коллинс вернется в топ-20.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Было бы здорово, если бы, как Барти, закончила победой на шлеме.
+1
-1
0
Турнир должна зарулить щас прям
+1
-1
0
Ответ Dmitry Aqf
Было бы здорово, если бы, как Барти, закончила победой на шлеме.
При должной физической подготовке может и Шпунтика вынести. Она уже как-то раз это делала на АО.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий