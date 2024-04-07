Коллинс обыграла третью соперницу из топ-10 за неделю и вышла во второй финал подряд

Даниэль Коллинс в полуфинале WTA 500 в Чарлстоне победила Марию Саккари со счетом 6:3, 6:3.

Теперь американка сыграет за титул с Дарьей Касаткиной. Счет их личных встреч – 2:1 в пользу россиянки, в последний раз они играли в 2021 году.

Это 12-я победа подряд для Коллинс. Американка вышла во второй финал подряд – на прошлой неделе она взяла титул WTA 1000 в Майами.

Коллинс оформила три победы над соперницами из топ-10 за неделю. В прошлое воскресенье в финале она обыграла №4 рейтинга Елену Рыбакину, затем в Чарлстоне Коллинс победила №6 Онс Жабер и №7 Марию Саккари.

По итогам недели Коллинс вернется в топ-20.