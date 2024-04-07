Касаткина о победе над Пегулой: «Сначала побеждаешь, уходя с матчболов, а на следующий день на них проигрываешь. Называю эту закономерность теннисной драмой»

Теги WTA Credit One Charleston Open Джессика Пегула Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в Чарлстоне.

Россиянка выиграла со счетом 6:4, 4:6, 7:6(5).

«Сначала побеждаешь, уходя с матчболов, а на следующий день на них проигрываешь. Так случилось с Джессикой. Я вижу закономерность, называю ее теннисной драмой. Тур ATP сказал, что все прописано заранее, так что простите, но тут тоже все прописано. Да, и в WTA (смеется)».

Также Касаткина прокомментировала физическое состояние. В третьем сете россиянка брала медицинский перерыв из-за проблем с ногой.

«Я еще не знаю, что с моей ногой. Надеюсь, это была всего лишь судорога после более чем пяти часов на корте (суммарно на турнире – Sports), а во время игры я много подъезжала ногами. Это первый турнир на грунте, организм еще не адаптировался на 100%, такое случается. Здорово, что я смогла продолжить, неплохо бегать, подъезжать. 

Сейчас надо подготовиться к финалу, чтобы показать максимум.

Целью на матч с Джессикой было взять больше геймов, чем в предыдущей игре. Кажется, в Токио я уступила ей 6:1, 6:0. Когда в первом сете я взяла два гейма, подумала: «Получилось!» (смеется). 

Потом шаг за шагом выигрываешь еще пару очков, геймов, понимаешь, что ты в игре. И складываются такие матчи, как сегодня.

Я просто очень рада тому, как справилась, потому что было очень сложно. Все равно думала о ноге, потому что даже если это что-то несерьезное, не хочется все ухудшить. Это немного напрягает. Так что я собой горжусь».

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2 комментария
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Ответ Syndycate
Интересно, а как она сегодня назовет пятое подряд поражение в финале?)
Я думаю, что она победит, если сможет навязать свою тягучую игру, а не накидывать так, чтобы Коллинз лупасила на вылет, как другие делали, ну а если Коллинз будет снова всё навылет лупасить, то конечно скажет, что это закономерность
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