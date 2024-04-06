Касаткина в матче с Пегулой 15-й раз обыграла соперницу из топ-5

Теги WTA Credit One Charleston Open Джессика Пегула Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина обыграла Джессику Пегулу в полуфинале в Чарлстоне – 6:4, 4:6, 7:6(5). Счет в личных встречах стал 2:2.

В решающем сете россиянка ушла со счета 0:2, но затем упустила два брейка.

Касаткина 15-й раз в карьере победила соперницу из топ-5 (при 19 поражениях).

Она вышла в финал уровня WTA 16-й раз в карьере и в третий в сезоне. У нее шесть титулов.

Завтра Касаткина поборется с Марией Саккари или Даниэль Коллинс. В случае победы она вернется в топ-10.

5 комментариев
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Касаткина замучила Пегулу сменой длины, высоты, углов и вращений. Невероятно изобретательная теннисистка. На харде это не так заметно, там темп выше, и больше шансов Касаткину темпом задавить, на грунте это сделать труднее. В частности, выяснилось, что Пегула плохо реагирует, если после нескольких кручёных ударов под бэкхенд ей дать туда же резаный и чуть внедодачу. Есть хорошие шансы, что она плохо к мячу подойдёт и ошибётся.
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Молодец, иноагент
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Молодец Даша, но к сожалению думаю в финале шансов с Даниель у нее нет
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Касатик рваным ритмом давит да это ее конек, заставить ошибиться, вроде удивляются многие что она делает в топ-20, она умеет задавить "лупилок" (заставить их ошибаться) которые кроме силы ничего не умеют, теннис не только все же бить с дури .)) вТоп-20 она именно за счет стабильности, но в топ-10 попасть даже с в таком ВТА ей непросто.
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Выходит весьма тяжелый турнир для Касаткиной. Затяжные матчи да еще и травма. Если задняя поверхность бедра - за пару дней не залечишь.
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