Касаткина в матче с Пегулой 15-й раз обыграла соперницу из топ-5

Дарья Касаткина обыграла Джессику Пегулу в полуфинале в Чарлстоне – 6:4, 4:6, 7:6(5). Счет в личных встречах стал 2:2.

В решающем сете россиянка ушла со счета 0:2, но затем упустила два брейка.

Касаткина 15-й раз в карьере победила соперницу из топ-5 (при 19 поражениях).

Она вышла в финал уровня WTA 16-й раз в карьере и в третий в сезоне. У нее шесть титулов.

Завтра Касаткина поборется с Марией Саккари или Даниэль Коллинс. В случае победы она вернется в топ-10.